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6 марта, 14:52

"Сибирь" в третьем овертайме победила "Салават Юлаев" в матче Кубка Гагарина

Решающую шайбу на четвёртой минуте третьего овертайма забросил Валентин Пьянов.

Новосибирская "Сибирь" дома победила уфимский "Салават Юлаев" в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Решающую шайбу на четвёртой минуте третьего овертайма забросил Валентин Пьянов. В основное время в составе "Сибири" отличился Егор Аланов. У "Салавата Юлаева" автором единственного гола стал Виктор Тихонов.

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Счёт в серии стал 2:1 в пользу "Салавата Юлаева". Четвёртый матч состоится во вторник, 8 марта, в Новосибирске.

Кубок Гагарина. 1/8 финала

Восточная конференция. Третий матч

"Сибирь" — "Салават Юлаев" — 2:1

Шайбы: Аланов 24' (1:0), Тихонов 44' (1:1), Пьянов 104' (2:1)

Счёт в серии — 1:2

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ХК "Салават Юлаев"

Роман Фейгин

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