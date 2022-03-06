"Сибирь" в третьем овертайме победила "Салават Юлаев" в матче Кубка Гагарина

Новосибирская "Сибирь" дома победила уфимский "Салават Юлаев" в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Решающую шайбу на четвёртой минуте третьего овертайма забросил Валентин Пьянов. В основное время в составе "Сибири" отличился Егор Аланов. У "Салавата Юлаева" автором единственного гола стал Виктор Тихонов.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу "Салавата Юлаева". Четвёртый матч состоится во вторник, 8 марта, в Новосибирске.