Товарооборот РФ и Китая в январе – феврале вырос на 38,5%

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за два месяца вырос на 41,5% и составил около 12,62 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 35,8%, до 13,81 миллиарда долларов. После начала пандемии в 2020 году товарооборот между РФ и Китаем снизился на 2,9% (до 107,76 миллиарда долларов), однако уже 2021-м рост составил 35,8%, а объём достиг рекордных 146,88 миллиарда долларов.