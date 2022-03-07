Товарооборот РФ и Китая в январе – феврале вырос на 38,5%
По данным главного таможенного управление КНР, экспорт в РФ за два месяца вырос на 41,5% и составил около 12,62 млрд долларов.
Товарооборот России и Китая в январе – феврале увеличился в годовом исчислении на 38,5%, составив 26,43 миллиарда долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за два месяца вырос на 41,5% и составил около 12,62 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 35,8%, до 13,81 миллиарда долларов. После начала пандемии в 2020 году товарооборот между РФ и Китаем снизился на 2,9% (до 107,76 миллиарда долларов), однако уже 2021-м рост составил 35,8%, а объём достиг рекордных 146,88 миллиарда долларов.
Ранее Лайф писал о том, что в России отменяют ограничения на ввоз фруктов и овощей из Китая, Молдавии, Сербии, Азербайджана. Среди разрешённых для ввоза продуктов — орехи, груши, картофель, яблоки и другие плоды.
ТАСС / Михаил Терещенко