НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
7 марта, 05:12

Товарооборот РФ и Китая в январе – феврале вырос на 38,5%

По данным главного таможенного управление КНР, экспорт в РФ за два месяца вырос на 41,5% и составил около 12,62 млрд долларов.

Товарооборот России и Китая в январе – феврале увеличился в годовом исчислении на 38,5%, составив 26,43 миллиарда долларов. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, экспорт в РФ за два месяца вырос на 41,5% и составил около 12,62 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг увеличился на 35,8%, до 13,81 миллиарда долларов. После начала пандемии в 2020 году товарооборот между РФ и Китаем снизился на 2,9% (до 107,76 миллиарда долларов), однако уже 2021-м рост составил 35,8%, а объём достиг рекордных 146,88 миллиарда долларов.

Аналитик Беспалов: Китай сможет заменить поставки 90% фармсырья в Россию

Аналитик Беспалов: Китай сможет заменить поставки 90% фармсырья в Россию

Ранее Лайф писал о том, что в России отменяют ограничения на ввоз фруктов и овощей из Китая, Молдавии, Сербии, Азербайджана. Среди разрешённых для ввоза продуктов — орехи, груши, картофель, яблоки и другие плоды.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1