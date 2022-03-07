Аналитик Беспалов: Китай сможет заменить поставки 90% фармсырья в Россию
Эксперт также отметил, что, несмотря на рост спроса и колебания цен, дефицита препаратов в РФ не ожидается.
Российский фармацевтический рынок в значительной степени импортозависим, однако подавляющее большинство поставок приходится на Индию и Китай, и именно Поднебесная в случае ограничения экспорта европейского сырья для отечественных лекарств сможет практически полностью его заменить. Об этом рассказали эксперты рынка.
"В целом — если вдруг дойдёт до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай", — отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с РИА "Новости".
Как отметил эксперт, российский рынок зависим от импорта, однако крупные поставщики, такие как Франция, Голландия, Германия, Словения и Венгрия, в большей степени поставляют сырьё для собственных заводов, расположенных на территории РФ, и такие компании не замещены только по причине неконкурентности поставок.
Беспалов добавил, что сложности с импортом сейчас наблюдаются, но связаны они в основном с запретом полётов. Эксперт отметил, что, несмотря на рост спроса и колебания цен, дефицита лекарств в РФ не ожидается, а запасов хватит надолго, даже если ситуация с санкциями и сбоями поставок продлится.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с лекарствами в стране стабильная, сформированы запасы препаратов. При этом Министерство здравоохранения создаст межведомственную рабочую группу для повышения стабильности в обеспечении препаратами и медицинскими изделиями в период санкций. Также Мурашко добавил, что российские и иностранные производители подтверждают продолжение работы, а заявлений о возможных ограничениях поставок лекарств из-за рубежа не звучало. Кроме того, контракты по некоторым препаратам заключены на два-три года, что даёт уверенность в стабильности поставок.
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