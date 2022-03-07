Аналитик Беспалов: Китай сможет заменить поставки 90% фармсырья в Россию

Российский фармацевтический рынок в значительной степени импортозависим, однако подавляющее большинство поставок приходится на Индию и Китай, и именно Поднебесная в случае ограничения экспорта европейского сырья для отечественных лекарств сможет практически полностью его заменить. Об этом рассказали эксперты рынка.

"В целом — если вдруг дойдёт до развития самого негативного сценария с ограничениями поставок, то процентов 90 всего фармсырья сравнительно легко заменит Китай", — отметил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с РИА "Новости".

Как отметил эксперт, российский рынок зависим от импорта, однако крупные поставщики, такие как Франция, Голландия, Германия, Словения и Венгрия, в большей степени поставляют сырьё для собственных заводов, расположенных на территории РФ, и такие компании не замещены только по причине неконкурентности поставок.

Беспалов добавил, что сложности с импортом сейчас наблюдаются, но связаны они в основном с запретом полётов. Эксперт отметил, что, несмотря на рост спроса и колебания цен, дефицита лекарств в РФ не ожидается, а запасов хватит надолго, даже если ситуация с санкциями и сбоями поставок продлится.