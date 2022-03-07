France Info: Во Франции опасаются серьёзных последствий разрыва отношений с Россией

Разрыв экономических отношений с Москвой может обернуться для Франции серьёзными последствиями. Об этом пишет издание France Info.

По мнению авторов материала, страна зависит от поставок стратегически важного сырья из России, в том числе цветных металлов, которые используются в авиационной и автомобильной промышленности.

Как сообщается, немалую долю российского экспорта во Францию в последнее время составляли железная руда и алюминий. Также поставлялся палладий, необходимый для производства каталитических нейтрализаторов для автомобилей, титан для авиационной промышленности, никель, кобальт, вольфрам, платина и медь.

При этом в статье отмечается, что, хотя Франция и стала менее зависима от ископаемых источников энергии, уголь из России продолжает оставаться для неё "лакомым куском". Так, например, лишь в 2020 году около 30% импортируемого во Францию угля поступало именно из РФ.