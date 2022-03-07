France Info: Во Франции опасаются серьёзных последствий разрыва отношений с Россией
Страна зависит от поставок стратегически важного сырья из РФ, в том числе используемых в авиационной и автомобильной промышленности цветных металлов.
Разрыв экономических отношений с Москвой может обернуться для Франции серьёзными последствиями. Об этом пишет издание France Info.
По мнению авторов материала, страна зависит от поставок стратегически важного сырья из России, в том числе цветных металлов, которые используются в авиационной и автомобильной промышленности.
Как сообщается, немалую долю российского экспорта во Францию в последнее время составляли железная руда и алюминий. Также поставлялся палладий, необходимый для производства каталитических нейтрализаторов для автомобилей, титан для авиационной промышленности, никель, кобальт, вольфрам, платина и медь.
При этом в статье отмечается, что, хотя Франция и стала менее зависима от ископаемых источников энергии, уголь из России продолжает оставаться для неё "лакомым куском". Так, например, лишь в 2020 году около 30% импортируемого во Францию угля поступало именно из РФ.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий в онлайн-режиме.
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