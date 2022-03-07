Минобороны РФ: В Херсоне националисты пытались сорвать выдачу гумпомощи
Беспорядков удалось избежать благодаря выдержке и действиям российских военных, добавили в ведомстве.
Украинские националисты в Херсоне пытались устраивать провокации и запугивать людей во время раздачи гуманитарной помощи из России. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, жителям Херсона и близлежащих населённых пунктов было доставлено более 140 тонн различной гумпомощи.
"В ходе выдачи продовольственных наборов украинские националисты пытались устраивать провокации с целью помешать передаче гуманитарной помощи местному населению, а также стремились запугать людей, пришедших за продуктами", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что избежать беспорядков удалось благодаря выдержке и действиям военнослужащих Российских вооружённых сил. Таким образом, каждый нуждающийся житель украинского города смог получить гуманитарную помощь из РФ.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России оказывают гуманитарную помощь жителям Украины. Так, 4 марта в Херсон прибыло более 140 тонн продуктов и медикаментов. В военном ведомстве напомнили, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание гуманитарной помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.
ТАСС / Таисия Воронцова