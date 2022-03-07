Pleinchamp: В Европе опасаются дефицита урожая из-за санкционной войны с Россией

Как сообщает издание, почти 25% всех азотных удобрений, импортируемых в европейские государства, приходится на Россию. Помимо этого РФ также является главным поставщиком природного газа и аммиака в Европу, а эти два компонента необходимы для производства удобрений данного типа. В публикации также отмечается, что вероятность длительного роста цен на удобрения и опасения по поводу их доступности могут сказаться на урожае во Франции уже в текущем году.