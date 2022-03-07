Pleinchamp: В Европе опасаются дефицита урожая из-за санкционной войны с Россией
Почти 25% всех азотных удобрений, импортируемых в европейские страны, приходится на РФ.
Без российских азотных удобрений Европе грозит значительное сокращение урожая. Об этом говорится в статье информационного портала Pleinchamp, посвящённого сельскому хозяйству.
Как сообщает издание, почти 25% всех азотных удобрений, импортируемых в европейские государства, приходится на Россию. Помимо этого РФ также является главным поставщиком природного газа и аммиака в Европу, а эти два компонента необходимы для производства удобрений данного типа. В публикации также отмечается, что вероятность длительного роста цен на удобрения и опасения по поводу их доступности могут сказаться на урожае во Франции уже в текущем году.
Ранее сообщалось, что нестабильная ситуация с ценами на пшеницу, которая сложилась в мире в последние недели, может угрожать человечеству голодом. А всё дело в том, что на Россию и Украину приходится до 30% мировых поставок пшеницы, однако сегодня обе страны отрезаны от мирового рынка.
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