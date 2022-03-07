Депутат Рады Кива заявил, что СБУ похитила украинского политолога
Депутат Верховной рады Илья Кива. Обложка © Telegram / The Kyva (Илья Кива)
Парламентарий охарактеризовал его как патриота, имеющего смелость говорить правду и отстаивать свою позицию.
Сотрудники Службы безопасности Украины похитили украинского политолога и офицера Юрия Дудку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Илья Кива. По словам парламентария, похищенный эксперт является настоящим патриотом и никогда не боялся говорить правду, отстаивая свою позицию.
"Сегодня сотрудники Службы безопасности Украины выкрали офицера. Патриота, который имел смелость говорить правду, отстаивать свою позицию, не боясь уголовного преследования. Я говорю о Юрии Дудке", — рассказал Кива в своём телеграм-канале.
Напомним, что украинский депутат Илья Кива неоднократно критиковал власть страны. Ранее он даже назвал лидера Незалежной Владимира Зеленского наркоманом. Нардеп также делился мнением, что президент Украины после "исполнения своей грязной работы" уедет в США или Британию отдыхать и проживать украденные у своего народа деньги.