Депутат Рады Кива заявил, что СБУ похитила украинского политолога

Парламентарий охарактеризовал его как патриота, имеющего смелость говорить правду и отстаивать свою позицию.

Сотрудники Службы безопасности Украины похитили украинского политолога и офицера Юрия Дудку. Об этом сообщил депутат Верховной рады Илья Кива. По словам парламентария, похищенный эксперт является настоящим патриотом и никогда не боялся говорить правду, отстаивая свою позицию.