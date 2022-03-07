Гастроэнтеролог Вялов предупредил об опасном влиянии ковида на желудок

Медик отметил, что наиболее тяжёлые последствия вероятны у тех, кто ранее уже сталкивался с заболеваниями желудка. Врач объяснил, что язва может развиться у человека с гастритом, который подхватил ковид, поскольку вирус бьёт не только по дыхательным путям пациента, но и по ЖКТ, вызывая воспаления.

По словам медика, лечение CoViD-19 тоже усугубляет состояние желудка, хотя и является необходимостью. Некоторые противовирусные препараты, средства для снижения температуры и гормоны могут вызвать язву. При этом она не всегда сопровождается сильными болями, но на её наличие указывает дискомфорт во время еды. Вялов также напомнил, что в случае заражения ковидом при наличии язвы важно сообщить об этом врачу, чтобы он подобрал правильное лечение.