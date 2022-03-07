Дипломат Тяпкин: События на Украине изменят отношения России с США и ЕС

Результатом событий, которые сегодня происходят вокруг Украины, станет новое качество отношений России с Европой, США и Североатлантическим альянсом в целом. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал глава 3-го европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

"Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США и ведомым ими Североатлантическим альянсом", — сказал дипломат.