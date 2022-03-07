Дипломат Тяпкин: События на Украине изменят отношения России с США и ЕС
Представитель российского внешнеполитического ведомства уверен, что изменения также коснутся и контактов с НАТО в целом.
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Результатом событий, которые сегодня происходят вокруг Украины, станет новое качество отношений России с Европой, США и Североатлантическим альянсом в целом. Такое мнение в беседе с РИА "Новости" высказал глава 3-го европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
"Исходим из того, что по итогам текущих событий у нашей страны возникнет новое качество отношений как с европейскими странами и ЕС в целом, так и с США и ведомым ими Североатлантическим альянсом", — сказал дипломат.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что НАТО не собирается бросать вызов Москве, отметив, что альянс не ставит под сомнение существование России как мировой державы. Он также добавил, что происходящее на Украине не является конфликтом НАТО и таковым не станет.