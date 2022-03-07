Кабмин Украины ввёл лицензирование экспорта пшеницы, куриного мяса и яиц

Правительство Украины дополнило список товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, добавив в него пшеницу, кукурузу, мясо и яйца домашних кур, подсолнечное масло и другие продукты. Постановление опубликовано на сайте украинского кабмина.

В документе говорится, что помимо лицензирования перечисленных товаров также предусмотрены квоты на экспорт крупного рогатого скота, соли, сахара, овса, гречки, ржи, проса, мяса и съестных мясных субпродуктов. Обеспечивать лицензирование экспорта и импорта указанных товаров поручено Министерству экономики страны.

Ранее сообщалось, что нестабильная ситуация с ценами на пшеницу, которая сложилась в мире в последние недели, может угрожать человечеству голодом. А всё дело в том, что на Россию и Украину приходится до 30% мировых поставок пшеницы, однако сегодня обе страны отрезаны от мирового рынка.