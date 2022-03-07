В Германии испугались непростой зимы в случае прекращения поставок российского газа
При этом там подчеркнули, что использование каменного угля не поможет решить проблему.
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Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о непростой ситуации с энергоснабжением страны будущей зимой в том случае, если поставки газа и угля из России прекратятся. Об этом политик заявил в интервью телеканалу ZDF.
"Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я всё ещё немного беспокоюсь о следующей зиме", — отметил он.
Также Хабек рассказал, что более продолжительное использование каменного угля не поможет решить проблему, поскольку Берлин зависит от его импорта. В связи с этим глава Минэкономики ФРГ считает необходимым работать над тем, чтобы снизить зависимость страны от ископаемого топлива.
При этом ещё в конце прошлого месяца Роберт Хабек заявлял, что Германия должна отказаться от закупок российского угля и газа. Кроме того, он призвал Россию не ждать возобновления работ по реализации "Северного потока – 2" в ближайшее время.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 4 марта стоимость газа в Европе превысила 2390 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум. Лайф также писал, что США обсуждают с Евросоюзом возможность отказа от закупки российской нефти.