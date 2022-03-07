В Германии испугались непростой зимы в случае прекращения поставок российского газа

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек предупредил о непростой ситуации с энергоснабжением страны будущей зимой в том случае, если поставки газа и угля из России прекратятся. Об этом политик заявил в интервью телеканалу ZDF.

"Мы сможем хорошо пережить весну и лето, однако я всё ещё немного беспокоюсь о следующей зиме", — отметил он.

Также Хабек рассказал, что более продолжительное использование каменного угля не поможет решить проблему, поскольку Берлин зависит от его импорта. В связи с этим глава Минэкономики ФРГ считает необходимым работать над тем, чтобы снизить зависимость страны от ископаемого топлива.