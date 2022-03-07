Глава МВД Британии призвала Интерпол ограничить доступ РФ к системе организации

По словам Прити Пател, к её просьбе также присоединились коллеги из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что написала в Интерпол письмо с призывом приостановить доступ России к системе организации из-за развёрнутой ею спецоперации по освобождению Донбасса.

"Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой к штаб-квартире Интерпола и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение по немедленной приостановке доступа России к его системе", — написала Пател в "Твиттере".