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6 марта, 22:53

Глава МВД Британии призвала Интерпол ограничить доступ РФ к системе организации

По словам Прити Пател, к её просьбе также присоединились коллеги из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател сообщила, что написала в Интерпол письмо с призывом приостановить доступ России к системе организации из-за развёрнутой ею спецоперации по освобождению Донбасса.

"Вместе с коллегами из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии я сегодня написала письмо с просьбой к штаб-квартире Интерпола и его исполнительному комитету принять на этой неделе решение по немедленной приостановке доступа России к его системе", написала Пател в "Твиттере".

О своих намерениях Прити Пател сообщала ещё на заседании в Палате общин, которое проходило в конце февраля. Отмечалось, что изначально приостановить членство России в Интерполе потребовало украинское правительство.

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Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной "Операции Z" по защите Донбасса, после чего последовали заявления о новых санкциях против РФ. Американский лидер Джозеф Байден перечислил сектора, против которых США решили ввести ограничения. В их числе оказались шаги, которые должны ударить среди всего прочего по космической программе, глобальной конкурентоспособности России. В списке стран, которые уже ввели ограничения против российских компаний, находятся Великобритания, Канада и Швейцария. Япония вслед за США тоже наложила санкции. Лайф следит за развитием событий.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Коновалова

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