В Польше сообщили, что число беженцев с Украины превысило один миллион
По данным погранслужбы, за сутки оформили въезд в страну 129 тысяч человек, что является абсолютным рекордом.
Более миллиона человек въехали в Польшу с территории Украины с начала российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом информирует погранслужба страны.
"Сегодня в 20:00 (22:00 мск) число людей, которые сбежали с Украины в Польшу, превысило миллион", — отмечается в сообщении.
Уточняется, что за сутки польские пограничники зарегистрировали въезд 129 тысяч человек с территории соседнего государства. Эта цифра стала рекордной за всю историю страны.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Бобылев Сергей