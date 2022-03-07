В Польше сообщили, что число беженцев с Украины превысило один миллион

По данным погранслужбы, за сутки оформили въезд в страну 129 тысяч человек, что является абсолютным рекордом.

Более миллиона человек въехали в Польшу с территории Украины с начала российской спецоперации по защите Донбасса. Об этом информирует погранслужба страны.

"Сегодня в 20:00 (22:00 мск) число людей, которые сбежали с Украины в Польшу, превысило миллион", — отмечается в сообщении.