РАПСИ изучило законность привлечения наёмников в спецоперацию на Украине

Отмечается, что процедуру переброски военных из разных стран своим заявлением запустил президент Владимир Зеленский.

В начале марта стало известно, что на Украину планируют проникнуть тысячи иностранных боевиков. Президент страны Владимир Зеленский сообщал о 16 тысячах добровольцев из разных стран. Кроме того, сообщалось о переброске на территорию Незалежной военных из ЧВК США, Хорватии и других стран. РАПСИ проанализировало правовые аспекты привлечения наёмников в военную операцию.

Прибывающих в страну иностранных боевиков украинский лидер называет добровольцами, но зарубежные СМИ даже не пытаются скрывать, что выступление Зеленского стало сигналом для профессиональной вербовки наёмников частных военных компаний (ЧВК). Более того, украинский МИД даже создал специальный сайт со списком стран, где можно записаться добровольцем, пишет агентство.

Отмечается, что средства массовой информации также участвуют в вербовке. Так, британская пресса в открытом доступе размещает данные тех, кто может помочь с проникновением на Украину. Также в Сети было размещено интервью с ветераном армии США Мэтью Паркером, который рассказал, как призыв Зеленского запустил процедуру переброски военных из разных стран на территорию Украины. По некоторым данным, для нанесения ущерба Российской армии будет привлечено около 3 тысяч наёмников из США. Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором бывший пехотинец британских вооружённых сил Шон Пиннер представляется членом одной из американских ЧВК и утверждает, что находится в столице Украины.

О привлечении наёмников говорят и заявления некоторых лидеров стран, которые напомнили своим гражданам об ответственности за подобные действия. Также ряд СМИ в своих публикациях предупреждал о санкциях за участие в боевых действиях за другие страны. В РАПСИ подчеркнули, что наёмничество запрещено Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наёмников. Таким образом, нарушителями международного права уже могут стать Украина, Польша, Хорватия и Чехия.