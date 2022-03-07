РАПСИ изучило законность привлечения наёмников в спецоперацию на Украине
Отмечается, что процедуру переброски военных из разных стран своим заявлением запустил президент Владимир Зеленский.
В начале марта стало известно, что на Украину планируют проникнуть тысячи иностранных боевиков. Президент страны Владимир Зеленский сообщал о 16 тысячах добровольцев из разных стран. Кроме того, сообщалось о переброске на территорию Незалежной военных из ЧВК США, Хорватии и других стран. РАПСИ проанализировало правовые аспекты привлечения наёмников в военную операцию.
Прибывающих в страну иностранных боевиков украинский лидер называет добровольцами, но зарубежные СМИ даже не пытаются скрывать, что выступление Зеленского стало сигналом для профессиональной вербовки наёмников частных военных компаний (ЧВК). Более того, украинский МИД даже создал специальный сайт со списком стран, где можно записаться добровольцем, пишет агентство.
"В плен брать не будут": Российской армии придётся сражаться с наёмниками и радикалами со всего мира
Отмечается, что средства массовой информации также участвуют в вербовке. Так, британская пресса в открытом доступе размещает данные тех, кто может помочь с проникновением на Украину. Также в Сети было размещено интервью с ветераном армии США Мэтью Паркером, который рассказал, как призыв Зеленского запустил процедуру переброски военных из разных стран на территорию Украины. По некоторым данным, для нанесения ущерба Российской армии будет привлечено около 3 тысяч наёмников из США. Кроме того, в соцсетях появилось видео, на котором бывший пехотинец британских вооружённых сил Шон Пиннер представляется членом одной из американских ЧВК и утверждает, что находится в столице Украины.
О привлечении наёмников говорят и заявления некоторых лидеров стран, которые напомнили своим гражданам об ответственности за подобные действия. Также ряд СМИ в своих публикациях предупреждал о санкциях за участие в боевых действиях за другие страны. В РАПСИ подчеркнули, что наёмничество запрещено Международной конвенцией о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наёмников. Таким образом, нарушителями международного права уже могут стать Украина, Польша, Хорватия и Чехия.
Напомним, утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.
ТАСС / Zuma