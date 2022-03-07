Финский производитель продуктов питания Fazer сообщает, что останавливает всю деятельность на территории России. Об этом компания сообщила на своём сайте. Предприятие преимущественно занимается производством шоколада и хлебобулочных изделий.

Всего у Fazer в Москве и Санкт-Петербурге более двух тысяч сотрудников, работающих на хлебопекарных предприятиях. По итогам прошлого года обороты компании в России составили 157 миллионов евро, что составляет примерно 13% от всего её оборота. Ранее Fazer остановила экспорт и инвестиции в РФ.