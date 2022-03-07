Финская компания Fazer объявила, что останавливает всю деятельность в России
Она занимается производством шоколада и хлебобулочных изделий. Ранее предприятие остановило экспорт и инвестиции в РФ.
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Финский производитель продуктов питания Fazer сообщает, что останавливает всю деятельность на территории России. Об этом компания сообщила на своём сайте. Предприятие преимущественно занимается производством шоколада и хлебобулочных изделий.
"Fazer принимает решение прекратить всю деятельность в России", — говорится в сообщении компании.
Всего у Fazer в Москве и Санкт-Петербурге более двух тысяч сотрудников, работающих на хлебопекарных предприятиях. По итогам прошлого года обороты компании в России составили 157 миллионов евро, что составляет примерно 13% от всего её оборота. Ранее Fazer остановила экспорт и инвестиции в РФ.
Напомним, что об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.