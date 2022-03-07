Финская компания Fazer объявила о прекращении деятельности в России
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Предприятие занимается производством шоколада и хлебобулочных изделий и имеет в российских городах штат более чем 2 тысячи сотрудников.
Финский производитель продуктов питания Fazer сообщил, что прекращает всю деятельность на территории РФ из-за событий на Украине. Об этом сообщается на сайте компании. Предприятие производит шоколад и хлебобулочные изделия.
"Fazer принимает решение прекратить всю деятельность в России", — говорится в сообщении.
В Москве и Санкт-Петербурге у компании более двух тысяч сотрудников. Все они работают на хлебопекарных предприятиях. Отмечается, что по результатам 2021 года обороты компании в России составили 157 миллионов евро, а это примерно 13% от её мирового оборота. Кроме того, ранее Fazer остановила экспорт и инвестиции в РФ.
Напомним, что об остановке своей деятельности на территории России сообщил британский интернет-магазин и производитель одежды ASOS. Также об этом проинформировали международная розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) и испанская компания по дизайну и производству одежды Mango. Вслед за брендами одежды поставки в Россию остановили датский производитель игрушек LEGO, производитель алкоголя Diageo, шведский мебельный концерн IKEA, австрийский ювелирный бренд Swarovski и американская компания по производству программного обеспечения Microsoft. О решении приостановить работу в РФ также объявил владелец брендов Zara, Bershka, Massimo Dutti, Oysho.