Финский производитель продуктов питания Fazer сообщил, что прекращает всю деятельность на территории РФ из-за событий на Украине. Об этом сообщается на сайте компании. Предприятие производит шоколад и хлебобулочные изделия.

В Москве и Санкт-Петербурге у компании более двух тысяч сотрудников. Все они работают на хлебопекарных предприятиях. Отмечается, что по результатам 2021 года обороты компании в России составили 157 миллионов евро, а это примерно 13% от её мирового оборота. Кроме того, ранее Fazer остановила экспорт и инвестиции в РФ.