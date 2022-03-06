Netflix приостанавливает работу на территории России
По некоторым данным, сегодня в сервисе зарегистрировано около миллиона российских аккаунтов.
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Стриминговый сервис Netflix прекращает работу на территории России. Об этом со ссылкой на заявление представителя компании сообщает Variety.
"Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России", — приводит издание слова представителя Netflix.
Компания Netflix пришла на российский рынок в 2016 году. На сегодняшний день, по данным журнала, аудитория стримингового сервиса в России насчитывает около миллиона подписчиков.
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