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6 марта, 20:47

Netflix приостанавливает работу на территории России

По некоторым данным, сегодня в сервисе зарегистрировано около миллиона российских аккаунтов.

<p>Обложка © Pixabay</p>

Обложка © Pixabay

Стриминговый сервис Netflix прекращает работу на территории России. Об этом со ссылкой на заявление представителя компании сообщает Variety.

"Учитывая ситуацию, мы приняли решение приостановить нашу деятельность в России", — приводит издание слова представителя Netflix.

Компания Netflix пришла на российский рынок в 2016 году. На сегодняшний день, по данным журнала, аудитория стримингового сервиса в России насчитывает около миллиона подписчиков.

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PayPal официально прекращает работу в России

Ранее сообщалось, что ряд иностранных брендов уходит из России из-за начала Москвой "Операции Z" на Украине по денацификации, а также после введения Западом антироссийских санкций. Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчик компьютерных игр CD Projekt RED остановил продажи в РФ и Белоруссии. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.

Максим Плетнёв

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