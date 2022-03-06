Netflix приостанавливает работу на территории России

Стриминговый сервис Netflix прекращает работу на территории России. Об этом со ссылкой на заявление представителя компании сообщает Variety.

Компания Netflix пришла на российский рынок в 2016 году. На сегодняшний день, по данным журнала, аудитория стримингового сервиса в России насчитывает около миллиона подписчиков.