В ЛНР задержали украинских разведчиков, планировавших теракты в России
Изначально диверсия готовилась в городе Ровеньки, однако с началом российской спецоперации планы задержанных изменились.
Момент задержания сотрудников разведки Минобороны Украины. Кадр из видео © Министерство государственной безопасности ЛНР
В Луганской Народной Республике задержали двух агентов разведки Минобороны Украины. Как сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР, украинские разведчики готовили теракты на территории республики и России.
"Задержаны двое агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов как в пределах республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что изначально диверсия готовилась на территории нефтебазы в городе Ровеньки. Однако после российской операции по защите Донбасса планы задержанных изменились, и они должны были направиться в Россию. Сейчас агенты дают признательные показания.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.