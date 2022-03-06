В ЛНР задержали украинских разведчиков, планировавших теракты в России

В Луганской Народной Республике задержали двух агентов разведки Минобороны Украины. Как сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности ЛНР, украинские разведчики готовили теракты на территории республики и России.

"Задержаны двое агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые были направлены на территорию ЛНР с целью подготовки и совершения террористических актов как в пределах республики, так и на территории Ростовской области Российской Федерации", — говорится в сообщении ведомства.