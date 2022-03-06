Ростуризм: Находящиеся в Молдавии и на Украине россияне могут вернуться на родину через Румынию

Россияне, которые ныне находятся в Молдавии и на Украине, могут вернуться в РФ через Румынию. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Граждане РФ, следующие с Украины и из Молдавии, могут воспользоваться возможностью возвращения в Россию через Румынию. Румыния разрешила безвизовый транзитный проезд через свою территорию для граждан Российской Федерации. Для этого на пограничном контроле необходимо предоставить паспорт и авиабилет, подтверждающий транзитный проезд", — написала она в своём телеграм-канале.