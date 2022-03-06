Ростуризм: Находящиеся в Молдавии и на Украине россияне могут вернуться на родину через Румынию
В случае возникновения проблем и для содействия следует обращаться в консульский отдел Посольства РФ в Румынии, отметила глава ведомства Зарина Догузова.
Россияне, которые ныне находятся в Молдавии и на Украине, могут вернуться в РФ через Румынию. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.
"Граждане РФ, следующие с Украины и из Молдавии, могут воспользоваться возможностью возвращения в Россию через Румынию. Румыния разрешила безвизовый транзитный проезд через свою территорию для граждан Российской Федерации. Для этого на пограничном контроле необходимо предоставить паспорт и авиабилет, подтверждающий транзитный проезд", — написала она в своём телеграм-канале.
Таким образом, как утверждает Догузова, граждане РФ могут беспрепятственно въехать в Румынию и затем улететь в другую страну, которая не закрыла своё воздушное пространство для отечественных самолётов и с территории которого продолжают выполняться полёты в российские аэропорты. В случае возникновения каких-либо проблем глава Ростуризма посоветовала обращаться в консульский отдел Посольства РФ в Румынии.
Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" совершит дополнительные полёты из столицы Мальдивской Республики Мале в Москву 7 марта, чтобы вывезти российских туристов.
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