American Express приостанавливает все деловые операции в России и Белоруссии

Американская финансовая компания American Express приостановила деятельность в России и Белоруссии. Информация об этом опубликована на сайте организации.

Как отмечается, из-за событий, происходящих в последние дни на Украине, American Express приостанавливает "все операции в России". В компании пояснили, что отныне карты зарубежного выпуска работать на территории РФ не будут.

"В результате изданные во всём мире карты American Express больше не будут работать в банках и банкоматах в России", — говорится в заявлении.

Помимо этого, выпущенные в России карты не будут функционировать за пределами страны. Также организация прекращает все деловые операции в Белоруссии.