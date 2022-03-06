American Express приостанавливает все деловые операции в России и Белоруссии
Как сообщается в заявлении компании, изданные во всём мире карты компании больше не будут работать в банках и банкоматах в России.
Американская финансовая компания American Express приостановила деятельность в России и Белоруссии. Информация об этом опубликована на сайте организации.
Как отмечается, из-за событий, происходящих в последние дни на Украине, American Express приостанавливает "все операции в России". В компании пояснили, что отныне карты зарубежного выпуска работать на территории РФ не будут.
"В результате изданные во всём мире карты American Express больше не будут работать в банках и банкоматах в России", — говорится в заявлении.
Помимо этого, выпущенные в России карты не будут функционировать за пределами страны. Также организация прекращает все деловые операции в Белоруссии.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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