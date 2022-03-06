Власти Польши опровергли информацию о поставках истребителей на Украину

Власти Польши опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что страна якобы может поставить Украине истребители.

"Польша не будет отправлять свои истребители на Украину, а также разрешать использовать свои аэропорты", — об этом сообщает канцелярия премьер-министра в "Твиттере".