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Регион
Опубликовано 6 марта 2022, 20:07

Власти Польши опровергли информацию о поставках истребителей на Украину

Там также заявили, что не разрешат использовать свои аэродромы для вылетов и посадок боевых машин.

Власти Польши опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что страна якобы может поставить Украине истребители.

"Польша не будет отправлять свои истребители на Украину, а также разрешать использовать свои аэропорты", об этом сообщает канцелярия премьер-министра в "Твиттере".

Президент Польши опроверг данные об отправке самолётов Украине
Президент Польши опроверг данные об отправке самолётов Украине

Ранее сообщалось, что Польша может поставить Украине МиГ-29 и Су-25, если взамен получит от США истребители F-16.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

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Pixabay

Юлия Коновалова
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