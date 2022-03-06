Власти Польши опровергли информацию о поставках истребителей на Украину
Там также заявили, что не разрешат использовать свои аэродромы для вылетов и посадок боевых машин.
Власти Польши опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что страна якобы может поставить Украине истребители.
"Польша не будет отправлять свои истребители на Украину, а также разрешать использовать свои аэропорты", — об этом сообщает канцелярия премьер-министра в "Твиттере".
Ранее сообщалось, что Польша может поставить Украине МиГ-29 и Су-25, если взамен получит от США истребители F-16.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Pixabay