Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостановят работу в России

Американская компания PVH, в которую входят бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, заявила, что с 7 марта из-за российской спецоперации по защите Донбасса закроет магазины и приостановит деятельность на территории России и Белоруссии. Ранее компания также остановила работу своих сайтов электронной коммерции.

"Компания PVH Corp. приняла решение с 7 марта временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Белоруссии. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля", — говорится в сообщении компании в "Инстаграме".