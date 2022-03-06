Calvin Klein и Tommy Hilfiger приостановят работу в России
Это решение следует за дополнительными шагами, которые компания уже предприняла в стране.
Американская компания PVH, в которую входят бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, заявила, что с 7 марта из-за российской спецоперации по защите Донбасса закроет магазины и приостановит деятельность на территории России и Белоруссии. Ранее компания также остановила работу своих сайтов электронной коммерции.
"Компания PVH Corp. приняла решение с 7 марта временно закрыть наши магазины и приостановить всю коммерческую деятельность в России и Белоруссии. Это решение следует за дополнительными шагами, которые мы предприняли в отношении наших деловых операций в регионе, включая приостановку работы наших сайтов электронной коммерции в России 28 февраля", — говорится в сообщении компании в "Инстаграме".
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
ТАСС / Zuma