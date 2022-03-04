Российской армии придётся сражаться с наёмниками и радикалами со всего мира Политолог Дмитрий Родионов — о том, как Зеленский собирает со всего мира пиратский корабль наёмников, радикалов и боевиков, который и потонет в степях Херсонщины. 124126 124126 Обложка © ТАСС / Сергей Мальгавко

В пути на Украину находятся 16 тысяч иностранных наёмников, желающих воевать на стороне Киева, заявил украинский президент Владимир Зеленский. Он также добавил, что Украина каждый день получает всё больше и больше оружия от западных партнёров. Ранее он объявил о введении безвизового режима для иностранцев, прибывающих в страну для участия в боевых действиях на добровольной основе. Однако эти правила не коснулись России.

Все идейные неонаци, воспринимающие украинский конфликт как борьбу против расово неполноценной "империи" или хотя бы как возможность набить руку в стрельбе по живым мишеням и набраться опыта для будущей расовой войны у себя дома, уже давно на Украине. Есть ещё наёмники, которых интересуют только деньги. А деньги есть — ни в деньгах, ни в оружии Запад не отказывает. Денег много.

Одно только но. Какой смысл ехать на войну, которая уже проиграна? Одно дело — воевать в каких-нибудь странах Азии или Африки, совсем другое — против Российской армии. Даже если им удастся беспрепятственно добраться до Украины и пересечь границу, дальнейшее выживание станет очень серьёзным квестом.

Я уж не говорю, что наёмничество нигде в мире не приветствуется, тем более такое вот — открытое. Впрочем, некоторые страны уже начали спешно менять своё законодательство, чтобы освободить наёмников от уголовной ответственности. Сейм Латвии ещё в начале недели в cрочном порядке утвердил поправки в законы, разрешающие гражданам служить в украинских войсках в порядке исключения, а также постановил, что служба там не будет ограничением для получения латвийского гражданства в порядке натурализации или рассматриваться в качестве основания для лишения гражданства Латвии.

А вчера стало известно, что разрешение на участие своих граждан в боевых действиях на территории Украины дало правительство Германии. "В кругах структур безопасности сообщают, что гражданам Германии, не являющимся экстремистами, не будут препятствовать при выезде из страны, если они явно хотят поддержать Украину", — пишет газета Tagesspiegel. Сообщается также, что судебные органы не будут преследовать немцев за поездки в район конфликта, независимо от того, на чьей стороне они захотят воевать.

Это уже интересно. Немцы решили избежать обвинений в двойных стандартах? Или просто уверены, что за республики никто воевать не поедет? Бастион за бастионом они сдавали свою политическую субъектность на фоне развития украинского конфликта: отказались от "Северного потока – 2", присоединились к требованию отключения России от SWIFT и закрытию неба для российских самолётов, перешагнули через собственное правило не посылать оружие в конфликтные зоны, которого придерживались более 20 лет. И вот уже вместе со всеми коллегами по НАТО бросились поставлять на Украину и оружие, и наёмников. Да так ретиво, будто стремятся компенсировать все годы "нейтралитета".

А может, они таким образом решают свои проблемы: отправляют на утилизацию неблагонадёжные элементы. Ведь за этим не последует публичного отчёта. В последнее время в Германии регулярно вспыхивают скандалы с выявлением неонацистов в армии, МВД и не только. Прекрасный способ от них избавиться — отправить в украинскую мясорубку. Пожалуй, отмороженные наследники Гитлера — это единственное, чем Берлин может помочь Украине.

Между тем стало известно, что на Украину через Польшу прибыло около 200 наёмников из Хорватии, которые уже влились в один из батальонов националистов — наследники усташей там не перевелись. Тем более что многие имеют опыт участия в Балканских войнах и испытывают ненависть к России, граждане которой принимали участие в них на стороне сербов.

Ещё один контингент, который имеет боевой опыт и мотивирован ненавистью к России, — боевики-исламисты, которые уже сталкивались с нашими военными в Сирии, и это знакомство оставило у них не самое приятное впечатление. Если говорить конкретно о "бармалеях", зажатых в Идлибе, то для тех это ещё и выход из безвыходного положения — зачем ждать, когда Россия придёт к ним в гости, если можно прийти в гости к России?

Наконец, есть многочисленные ЧВК, для которых это работа, какой бы трудной она ни была. Деньги, которые они получают, стоят риска. По некоторым данным, американцами уже осуществлена переброска на Украину 4500 бойцов печально известной Black Water, что обойдётся организаторам авантюры в $250 тысяч в сутки. Но деньги, повторю, у них есть, и жалеть их никто не собирается, когда на карту поставлено всё. Равно как никто не собирается жалеть и террористов с Ближнего Востока.

В общем, Запад сегодня собирает сброд со всего мира против России. Эдакий пиратский корабль с билетом в одну сторону, который обречён сгинуть в степях Херсонщины. Но цель этой компании вовсе не перехватить военную инициативу — это уже просто невозможно. Она в том, чтобы продлить агонию киевского режима, умножить страдания простых людей. И очевидно, что основной работой для наёмников станут диверсии и террор против мирных граждан.

Так что в плен к нашим этим солдатам удачи лучше не попадать. Вернее, если уж попадать, то лучше к нашим, а ни в коем случае не к военным Донбасса, те с ними церемониться не будут, как и с карателями из националистических бандформирований.

Как заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, наёмники не являются ни комбатантами, ни военнопленными, и в случае попадания в руки российских военных привлечение к уголовной ответственности будет для них самым лучшим исходом.

А худшим тогда будет что? А это пусть они сами додумывают в меру своей отмороженности. Страх — отличный художник, умеет рисовать очень впечатляющие картины…

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Авторы Дмитрий Родионов