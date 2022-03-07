В это время верующие отказываются от мяса и продуктов животного происхождения: молока, яиц и прочего. В некоторые дни разрешается рыба.

У православных христиан 7 марта начинается Великий пост, самый длинный и строгий из всех. Вместе со Страстной седмицей (неделей) он продлится почти 50 дней и завершится 24 апреля главным христианским праздником — Пасхой (Воскресения Христова).

Великий пост, или Святая Четыредесятница, был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь и общественное служение.

Во время Великого поста верующие отказываются от мяса и продуктов животного происхождения: молока, яиц и прочего, в некоторые дни разрешается рыба. Однако священнослужители напоминают, что пост — это не диета, а инструмент, помогающий сосредоточиться на духовном. Главная цель Великого поста состоит в том, чтобы очистить разум от дурных мыслей и освободиться от прошлых обид. В это время Церковь рекомендует воздержаться от развлечений, обильной пищи и алкоголя, посвятить себя молитве и совершать добрые дела.