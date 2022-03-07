У православных христиан 7 марта начался Великий пост
В это время верующие отказываются от мяса и продуктов животного происхождения: молока, яиц и прочего. В некоторые дни разрешается рыба.
У православных христиан 7 марта начинается Великий пост, самый длинный и строгий из всех. Вместе со Страстной седмицей (неделей) он продлится почти 50 дней и завершится 24 апреля главным христианским праздником — Пасхой (Воскресения Христова).
Великий пост, или Святая Четыредесятница, был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь и общественное служение.
Во время Великого поста верующие отказываются от мяса и продуктов животного происхождения: молока, яиц и прочего, в некоторые дни разрешается рыба. Однако священнослужители напоминают, что пост — это не диета, а инструмент, помогающий сосредоточиться на духовном. Главная цель Великого поста состоит в том, чтобы очистить разум от дурных мыслей и освободиться от прошлых обид. В это время Церковь рекомендует воздержаться от развлечений, обильной пищи и алкоголя, посвятить себя молитве и совершать добрые дела.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что общность русского и украинского народов поможет преодолеть разногласия. Он призвал все стороны конфликта вокруг Украины "сделать всё возможное, чтобы избежать жертв среди мирных жителей". Кроме того, глава РПЦ инициировал общецерковный сбор средств на помощь эвакуированным из Донбасса и пострадавшим в результате конфликта на Украине мирным жителям, который проходит во всех епархиях на территории РФ.
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