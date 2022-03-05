Подношение солнцу и предкам: 5 секретов отмечания Масленицы, чтобы счастье и деньги водились Масленица была главным сакральным праздником на Руси, и наши предки знали, как нужно отметить её правильно 4 марта, 21:40 Обложка © ТАСС / EPA

Хотя Масленица предшествует Великому посту, но, вероятнее всего, праздник этот — языческий. Масленица — это праздник прихода весны, то есть символически победа жизни над смертью. В древности его посвящали славянскому богу солнца Яриле. В честь этого пекли блины. Блин по своей форме напоминает солнце. Отсюда же и народные гулянья, и сжигание чучела зимы. Некоторые историки считают, что в древности в жертву весне могли приносить живых людей, а не только куклу.

Так или нет, но Масленица была самым популярным народным праздником. Дело в том, что славяне в Древней Руси чаще всего занимались сельским хозяйством. А зима для крестьян была самым тяжёлым временем: когда иссякали запасы еды, а новые добыть было невозможно. Поэтому празднование прихода весны отмечали массово и долго: языческих богов и силы природы нужно было задобрить масштабным торжеством, чтобы они точно заметили и даровали хорошее лето и урожай, которые символизировали богатство и благополучие.

Несмотря на то что сейчас большая часть россиян живёт в городах, богатства и благополучия хочется всем. А потому мы собрали здесь рекомендации — как отметить Масленицу правильно, чтобы весь год был удачным.

Секрет 1: блесните нарядами Наши предки считали, что встречать весну нужно весело и празднично. Для древних славян этот день был важнее, чем для нас новогодняя ночь. А потому на Масленицу надевали всё дорогое и, главное, яркое. Красный, зелёный, золотой и жёлтый цвета, с одной стороны, — стилистика "вырви глаз". С другой — как иначе ты привлечёшь внимание добрых духов, если не будешь ярко выделяться на фоне остальных. Фото © ТАСС / AP/Alexander Zemlianichenko

Секрет 2: обязательно пройдите блинотерапию Блин не только символичное, но и очень вкусное праздничное блюдо. Однако на Масленицу считается, что в поедании блинов есть одно ограничение — не рекомендуется есть блины с мясом. Зато можно с мёдом, красной рыбой или маслом. Блин является символом солнца, гармонии и всего светлого и благополучного, что весна должна принести в вашу жизнь. Фото © Shutterstock

Секрет 3: избавьтесь от старых вещей Если вы давно хотели выкинуть хлам, то сейчас самое время. В древности Масленица была поводом почистить жилище. И вместе с чучелом зимы в огонь отправляли и ненужные вещи. В наше время нет необходимости жечь старые футболки или табор мягких игрушек. Но их можно отнести на помойку, тем самым простившись со старым в своей жизни и дав дорогу новому. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Секрет 4: накройте стол и позовите гостей Масленица — праздник не только плодородия, но и любви и щедрости. Поэтому считается правильным позвать к себе друзей и угостить их. Ведь таким образом ты посеешь добро. А чем больше добра в праздничную неделю будет посеяно, тем больше тебе вернётся в течение года. По крайней мере так считали в древности наши предки. Фото © Shutterstock

Секрет 5: попросите прощения Этот жест не только символичен, но и психологически полезен. В Прощёное воскресенье нужно написать или лично обратиться к людям, которых вы могли обидеть, и попросить у них прощения. На уровне примет — вы очиститесь от негативной энергии, как бы попрощавшись со своими зимними, плохими поступками. На уровне рациональном — избавитесь от стресса, который копили в себе вместе с обидами. Фото © Shutterstock

Верите ли вы в народные приметы? Да. Они работают Нет. Это всё суеверия

Авторы Федор Иванов