"Мы вам рабы, что ли?": Премьер Пакистана раскритиковал ЕС за просьбу поддержать антироссийскую резолюцию в ООН
Премьер-министр Пакистана Имран Хан. Обложка © ТАСС / Zuma
Как заявил политик, Исламабад имеет дружеские связи с США, Россией, Китаем и Европой, поэтому намерен соблюдать нейтралитет.
Премьер-министр Пакистана Имран Хан подверг жёсткой критике Евросоюз за то, что там попросили Исламабад проголосовать на Генассамблее ООН за принятие резолюции, критикующей российскую военную спецоперацию по защите Донбасса. Об этом сообщает пакистанская газета Dawn.
"Мы вам рабы, что ли, чтобы делать то, что вы скажете? А когда Индия нарушила закон в оккупированном Кашмире, кто-то из вас остановил с ней торговлю или разорвал отношения с ней?" — задался он вопросом.
Хан пояснил, что просьба проголосовать против России содержалась в письме, которое послы ЕС направили представителям Пакистана. Он также поинтересовался, получила ли Индия аналогичное послание перед голосованием в ООН.
"Мы имеем дружеские связи с США, Россией, Китаем и Европой. Мы не примкнём к какому-либо лагерю, поскольку соблюдаем нейтралитет", — подчеркнул политик.
Ранее американский политолог Джон Миршаймер возложил на США вину за кризис на Украине. Он заявил, что страна придумала "сказку" про агрессию РФ и про то, что президент Владимир Путин помешан на создании "большой России" или даже на воссоздании Советского Союза.
Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий.