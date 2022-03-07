"Мы вам рабы, что ли?": Премьер Пакистана раскритиковал ЕС за просьбу поддержать антироссийскую резолюцию в ООН

Как заявил политик, Исламабад имеет дружеские связи с США, Россией, Китаем и Европой, поэтому намерен соблюдать нейтралитет.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан подверг жёсткой критике Евросоюз за то, что там попросили Исламабад проголосовать на Генассамблее ООН за принятие резолюции, критикующей российскую военную спецоперацию по защите Донбасса. Об этом сообщает пакистанская газета Dawn.

"Мы вам рабы, что ли, чтобы делать то, что вы скажете? А когда Индия нарушила закон в оккупированном Кашмире, кто-то из вас остановил с ней торговлю или разорвал отношения с ней?" — задался он вопросом.

Хан пояснил, что просьба проголосовать против России содержалась в письме, которое послы ЕС направили представителям Пакистана. Он также поинтересовался, получила ли Индия аналогичное послание перед голосованием в ООН.

"Мы имеем дружеские связи с США, Россией, Китаем и Европой. Мы не примкнём к какому-либо лагерю, поскольку соблюдаем нейтралитет", — подчеркнул политик.