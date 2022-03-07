Зеленский присвоил шести городам Украины звания городов-героев
При этом, по данным Минобороны РФ, в одном из них украинские неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, не давая им покинуть населённый пункт.
Президент Украины Владимир Зеленский решил присвоить Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе звания городов-героев. Об этом он сообщил во время брифинга.
"Городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха", — сказал Зеленский.
При этом ранее в Минобороны РФ сообщали, что украинские неонацисты насильно удерживают жителей Мариуполя, не давая покинуть город по гуманитарному коридору и прикрываясь ими как живым щитом.
Напомним, 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Президент РФ отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам. Позже ведомство информировало, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены, военная инфраструктура авиабаз выведена из строя. На Украине введено военное положение. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Instagram / zelenskiy_official