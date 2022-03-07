Зеленский присвоил шести городам Украины звания городов-героев

При этом, по данным Минобороны РФ, в одном из них украинские неонацисты прикрываются мирными жителями как живым щитом, не давая им покинуть населённый пункт.

Президент Украины Владимир Зеленский решил присвоить Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе звания городов-героев. Об этом он сообщил во время брифинга.

"Городами-героями станут Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель, Волноваха", — сказал Зеленский.