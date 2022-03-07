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6 марта, 23:11

Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным

При этом руководитель французского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Париж "не ведёт войну с Россией".

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости сохранения каналов связи с российским лидером Владимиром Путиным. Слова высокопоставленного дипломата приводятся на сайте телеканала BFM.

"Совершенно необходимо сохранить каналы связи с Владимиром Путиным", — сказал Ле Дриан.

При этом глава внешнеполитического ведомства Франции подчеркнул, что Париж "не ведёт войну с Москвой".

Reuters: Пентагон и Минобороны РФ создают линию связи для избежания инцидентов

Reuters: Пентагон и Минобороны РФ создают линию связи для избежания инцидентов

Ранее начальник штаба обороны Британии Тони Радакин рассказал о несовершенстве каналов связи с Россией. Он подчеркнул, что общение оборонных структур обеих стран не прекращалось, но есть необходимость в улучшении этого механизма.

Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

ТАСС / EPA / BERTRAND GUAY / POOL

Иван Косицын

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