Глава МИД Франции Ле Дриан заявил о необходимости сохранения контактов с Путиным
При этом руководитель французского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Париж "не ведёт войну с Россией".
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости сохранения каналов связи с российским лидером Владимиром Путиным. Слова высокопоставленного дипломата приводятся на сайте телеканала BFM.
"Совершенно необходимо сохранить каналы связи с Владимиром Путиным", — сказал Ле Дриан.
При этом глава внешнеполитического ведомства Франции подчеркнул, что Париж "не ведёт войну с Москвой".
Ранее начальник штаба обороны Британии Тони Радакин рассказал о несовершенстве каналов связи с Россией. Он подчеркнул, что общение оборонных структур обеих стран не прекращалось, но есть необходимость в улучшении этого механизма.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
ТАСС / EPA / BERTRAND GUAY / POOL