Зеленский жёстко раскритиковал Запад за отсутствие реакции на предупреждение России
Минобороны РФ перед этим предупредило об ударах по объектам ОПК Украины и попросило сотрудников покинуть территорию предприятий.
Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных лидеров за то, что они никак не отреагировали на предупреждение России о возможных ударах по объектам оборонно-промышленного комплекса Незалежной.
"На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса... И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика. Реакции на этот анонс", — сказал глава государства на брифинге.
Ранее в Минобороны РФ предупредили о нанесении ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины высокоточным оружием и попросили сотрудников покинуть территории заводов. Там отметили, что уничтожение объектов будет проводиться в рамках программы демилитаризации. В ведомстве подчеркнули, что киевские власти заставляют работников таких предприятий восстанавливать военную технику, чтобы в дальнейшем возвращать её на передовую.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Instagram / zelenskiy_official