Зеленский жёстко раскритиковал Запад за отсутствие реакции на предупреждение России

Минобороны РФ перед этим предупредило об ударах по объектам ОПК Украины и попросило сотрудников покинуть территорию предприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал западных лидеров за то, что они никак не отреагировали на предупреждение России о возможных ударах по объектам оборонно-промышленного комплекса Незалежной.

"На завтра Россия официально анонсировала обстрел нашей территории, наших предприятий оборонного комплекса... И я не услышал сегодня реакции ни от одного лидера мира, ни от одного западного политика. Реакции на этот анонс", — сказал глава государства на брифинге.

Ранее в Минобороны РФ предупредили о нанесении ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины высокоточным оружием и попросили сотрудников покинуть территории заводов. Там отметили, что уничтожение объектов будет проводиться в рамках программы демилитаризации. В ведомстве подчеркнули, что киевские власти заставляют работников таких предприятий восстанавливать военную технику, чтобы в дальнейшем возвращать её на передовую.