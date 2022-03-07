Цена нефти Brent превысила $130 за баррель

Стоимость нефти марки Brent впервые с 2012 года преодолела отметку в 130 долларов за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

При этом в 2:02 мск стоимость майских фьючерсов на чёрное золото данной марки подскакивала до 139 долларов, прибавив в цене 18%. Стоит отметить, что исторический максимум цены нефти марки Brent был достигнут в 2008 году и составил свыше 143 долларов за баррель.