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7 марта, 00:06

Цена нефти Brent превысила $130 за баррель

При этом по состоянию на 2:02 мск стоимость майских фьючерсов на сырьё данной марки подскакивала до 139 долларов.

Стоимость нефти марки Brent впервые с 2012 года преодолела отметку в 130 долларов за баррель, превысив пиковый показатель 2012 года в 128 долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

При этом в 2:02 мск стоимость майских фьючерсов на чёрное золото данной марки подскакивала до 139 долларов, прибавив в цене 18%. Стоит отметить, что исторический максимум цены нефти марки Brent был достигнут в 2008 году и составил свыше 143 долларов за баррель.

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Ранее доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, какая стоимость нефти может обрушить мировой рынок. По его мнению, долгосрочный ценник в 120 долларов за баррель вызовет вовлечение в разработку слишком большого количества месторождений.

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Лайф рассказывал, что в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 4 марта стоимость газа в Европе превысила 2390 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум. Лайф также писал, что США обсуждают с Евросоюзом возможность отказа от закупки российской нефти.

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Pixabay

Иван Косицын

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