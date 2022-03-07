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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 00:34
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Киевский переговорщик Арахамия заявил, что специально надел на встречу с РФ бейсболку

Обложка © ТАСС / Александр Кряжев

Обложка © ТАСС / Александр Кряжев

Политик отметил, что он не перестанет носить головной убор, пока не будет достигнут мир в соответствии с интересами Украины.

Член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия, глава фракции правящей партии "Слуга народа", заявил, что специально надел на встречу с российской стороной бейсболку.

"В мирное время я не ношу бейсболки. Но, так как мы должны жать руки и следовать определённому протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране", — пояснил Арахамия.

При этом украинский политик подчеркнул, что не перестанет носить головной убор, пока не будет достигнут мир, при котором интересы Киева будут учтены.

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Напомним, что первый раунд переговоров России и Украины из-за "Операции Z" состоялся в Гомельской области Белоруссии 28 февраля. Разговор продолжался пять часов. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставке продуктов и лекарств. В России эту договорённость считают очень важной. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров планируется провести 7 марта. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Украины.

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Юлия Коновалова
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