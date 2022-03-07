Киевский переговорщик Арахамия заявил, что специально надел на встречу с РФ бейсболку

Политик отметил, что он не перестанет носить головной убор, пока не будет достигнут мир в соответствии с интересами Украины.

Член украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия, глава фракции правящей партии "Слуга народа", заявил, что специально надел на встречу с российской стороной бейсболку.

"В мирное время я не ношу бейсболки. Но, так как мы должны жать руки и следовать определённому протоколу, я решил использовать бейсболку, чтобы показать реальное отношение к этой стране", — пояснил Арахамия.