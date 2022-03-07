МarineTraffic: Американское судно Liberty Passion доставит военную технику из США в Грецию

Американское транспортное судно Liberty Passion везёт военную технику в порт Александруполис, который расположен на севере Греции. Это следует из данных сервиса по отслеживанию судов МarineTraffic.

При этом греческий новостной портал 902.gr утверждает, что Liberty Passion идёт с военной техникой, а сам порт Александруполис стал базой США и НАТО. Уточняется, что после разгрузки судна технику железнодорожным сообщением перебросят в Польшу для усиления группировки НАТО на границе с Россией.