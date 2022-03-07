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7 марта, 00:46

МarineTraffic: Американское судно Liberty Passion доставит военную технику из США в Грецию

После разгрузки, по некоторым данным, технику перебросят по железной дороге в Польшу для усиления группировки НАТО на границе с Россией.

<p>Американское судно Liberty Passion. Обложка © <a href="https://www.marinetraffic.com/en/photos/of/ships/shipid:4773356/ships" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МarineTraffic.com / Kenro Oshita</a></p>

Американское судно Liberty Passion. Обложка © МarineTraffic.com / Kenro Oshita

Американское транспортное судно Liberty Passion везёт военную технику в порт Александруполис, который расположен на севере Греции. Это следует из данных сервиса по отслеживанию судов МarineTraffic.

Отмечается, что гигантское судно вышло из американского порта Чарльстон 5 марта. Прибытие в греческий порт Александруполис ожидается к вечеру 19 марта.

При этом греческий новостной портал 902.gr утверждает, что Liberty Passion идёт с военной техникой, а сам порт Александруполис стал базой США и НАТО. Уточняется, что после разгрузки судна технику железнодорожным сообщением перебросят в Польшу для усиления группировки НАТО на границе с Россией.

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Иван Косицын

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