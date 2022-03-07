МarineTraffic: Американское судно Liberty Passion доставит военную технику из США в Грецию
После разгрузки, по некоторым данным, технику перебросят по железной дороге в Польшу для усиления группировки НАТО на границе с Россией.
Американское судно Liberty Passion. Обложка © МarineTraffic.com / Kenro Oshita
Американское транспортное судно Liberty Passion везёт военную технику в порт Александруполис, который расположен на севере Греции. Это следует из данных сервиса по отслеживанию судов МarineTraffic.
Отмечается, что гигантское судно вышло из американского порта Чарльстон 5 марта. Прибытие в греческий порт Александруполис ожидается к вечеру 19 марта.
При этом греческий новостной портал 902.gr утверждает, что Liberty Passion идёт с военной техникой, а сам порт Александруполис стал базой США и НАТО. Уточняется, что после разгрузки судна технику железнодорожным сообщением перебросят в Польшу для усиления группировки НАТО на границе с Россией.
Ранее Лайф писал, что США дали странам НАТО зелёный свет на поставку боевых самолётов Украине. Однако вслед за этим власти Польши опровергли информацию, распространяемую в СМИ, о том, что республика готова поставить Незалежной истребители.