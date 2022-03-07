Великобритания дополнительно выделит $100 млн для поддержки экономики Украины
Как уточняется, средства будут использоваться для выплаты зарплаты, пенсии, а также для поддержки социальной безопасности.
Власти Великобритании выделят дополнительно 100 миллионов долларов для поддержки экономики Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы британского правительства Бориса Джонсона.
"Великобритания выделит дополнительные 100 миллионов долларов непосредственно в правительственный бюджет Украины для смягчения финансового давления, созданного неспровоцированным и нелегальным вторжением России", — сказано в сообщении.
Как уточняется, средства будут использованы для выплаты зарплаты бюджетникам, пенсии, а также для поддержки социальной безопасности. Деньги будут выделены через Всемирный банк, уточнили в кабмине.
Ранее сообщалось, что Белый дом попросил американский Конгресс одобрить выделение 10 миллиардов долларов на помощь Украине. Деньги планируется направить на борьбу с гуманитарным кризисом в стране, укрепление обороны, защиту электросети от перебоев и дальнейшую поддержку европейских союзников.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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