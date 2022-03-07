Гинцбург допустил, что назальную вакцину от ковида могут зарегистрировать раньше срока

"Минздрав установил нам дедлайн на 17 марта. То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчёт, а по результатам этого отчёта Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше", — отметил он в беседе с РИА "Новости".