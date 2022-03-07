Гинцбург допустил, что назальную вакцину от ковида могут зарегистрировать раньше срока
Также директор центра Гамалеи уточнил, что уже 104 человека в рамках клинических исследований получили этот препарат. Никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев нет.
Назальную вакцину от ковида, разработанную специалистами центра Гамалеи, могут зарегистрировать раньше запланированного срока. Об этом сообщил директор НИЦ Александр Гинцбург.
"Минздрав установил нам дедлайн на 17 марта. То есть сколько к 17 марта мы сумеем интраназально провакцинировать, по этим результатам мы напишем отчёт, а по результатам этого отчёта Минздрав решит, регистрировать или нет. Судя по всему, зарегистрируют раньше", — отметил он в беседе с РИА "Новости".
Гинцбург уточнил, что уже 104 человека в рамках клинических исследований получили назальную вакцину. При этом он подчеркнул, что никаких осложнений и побочных реакций у добровольцев не наблюдалось.
В середине октября прошлого года стало известно, что Минздрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. Александр Гинцбург рассказывал о том, как она будет применяться. Также он заявил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить организм от омикрон-штамма. Кроме того, Гинцбург отмечал, что назальный препарат может применяться для вакцинации детей до шести лет. Испытания вакцины, как он ранее утверждал, могут завершиться в течение двух с половиной месяцев.
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