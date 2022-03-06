Пользователи рассказали, что хотели попробовать в сексе, но, исполнив мечты, лишь разочаровались

Секс с парой постарше

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"Мне было чуть за двадцать, им где-то под сорок. Но, когда мы встретились, они больше разговаривали о своём садике, чем о сексе. Тогда я этого вообще никак не ожидала, но теперь, когда мне самой уже за тридцать, я впечатлена. У меня у самой сад ничего такой, даже несколько прудиков", — cheex4weex.

"Та штука, когда лежишь с головой, свисающей с кровати..."

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"Знаете ту позу, когда девушка ложится на кровать спиной, свешивая с неё голову? Мне показалось это чем-то очень горячим, поэтому мы решили попробовать. Уже через три секунды я поняла, как сильно была неправа. Уж поверьте, ничего сексуального в том, как его мошонка била меня по глазам, не было", — Pollowollo.

Царапины на спине

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"Я всегда мечтал, чтобы девушка поцарапала мне спину ногтями, чтобы сразу было видно: была бурная ночка. Когда я попросил об этом свою бывшую, она меня так исполосовала... Я ей тогда сразу сказал: "Знаешь что, давай-ка больше без этого", — EnshaednCosplay.

БДСМ

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"Большинство практик БДСМ мне вообще не подошли. Я говорю про связывание, удушение, унижение, групповой секс и так далее. Ничего не имею против, но я искала нечто положительное вроде здорового и открытого общения, без осуждения, но с эмоциональной близостью. Оказалось, это называется "здоровые романтические отношения", и чей-то "рабыней" я быть не хочу", — KennaRhys.

Инсценировка нападения

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