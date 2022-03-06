Пользователи рассказали, что хотели попробовать в сексе, но, исполнив мечты, лишь разочаровались
Признавайтесь, у вас есть какое-то сексуальное желание, которое вы давно хотели попробовать? Знайте: большинство из них навязаны порно и не имеют ничего общего с реальностью. Вот пять доказательств.
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Секс с парой постарше
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"Мне было чуть за двадцать, им где-то под сорок. Но, когда мы встретились, они больше разговаривали о своём садике, чем о сексе. Тогда я этого вообще никак не ожидала, но теперь, когда мне самой уже за тридцать, я впечатлена. У меня у самой сад ничего такой, даже несколько прудиков", — cheex4weex.
"Та штука, когда лежишь с головой, свисающей с кровати..."
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"Знаете ту позу, когда девушка ложится на кровать спиной, свешивая с неё голову? Мне показалось это чем-то очень горячим, поэтому мы решили попробовать. Уже через три секунды я поняла, как сильно была неправа. Уж поверьте, ничего сексуального в том, как его мошонка била меня по глазам, не было", — Pollowollo.
Царапины на спине
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"Я всегда мечтал, чтобы девушка поцарапала мне спину ногтями, чтобы сразу было видно: была бурная ночка. Когда я попросил об этом свою бывшую, она меня так исполосовала... Я ей тогда сразу сказал: "Знаешь что, давай-ка больше без этого", — EnshaednCosplay.
БДСМ
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"Большинство практик БДСМ мне вообще не подошли. Я говорю про связывание, удушение, унижение, групповой секс и так далее. Ничего не имею против, но я искала нечто положительное вроде здорового и открытого общения, без осуждения, но с эмоциональной близостью. Оказалось, это называется "здоровые романтические отношения", и чей-то "рабыней" я быть не хочу", — KennaRhys.
Инсценировка нападения
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"Решили с бывшей девушкой попробовать "согласованный секс без согласия". Не сработало. Она просто продолжала пинаться и отталкивать меня, и мне было ну очень трудно даже просто удержать её на одном месте. В итоге мы просто решили: да… ничего не выходит — и сделали всё как обычно, ха-ха", — flameylamey.
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