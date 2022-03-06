Самые страшные вещи, которые не хотелось бы найти в новом доме после переезда

Участники сообщества Bored Panda поделились своими историями о внушающих страх находках, сделанных ими после переезда в новые жилища.

Эти картины остались в подвале от предыдущих хозяев дома, и теперь они каждую ночь снятся новым жильцам

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Пугающие находки, сделанные на месте разрушенного сарая, говорят о том, что когда-то здесь был кабинет дантиста

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Автор этого фото спросил у дочери, какой смысл она вложила в свою поделку, на что девочка лишь загадочно хихикнула и пожала плечами

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Даже если вы считаете страх перед клоунами не более чем голливудской выдумкой, этот парень вряд ли заставит вас рассмеяться во весь голос

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"Заспиртованный" палец, который на самом деле сделан из гипса

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Мини-дверь в одной из комнат, которую так никто и не решился открыть после переезда

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Отверстие в стене — мечта вуайериста, но если вы не тот, кто подглядывает, значит, подглядывают за вами

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Странные грибы, растущие во дворе, всем своим видом показывают, что они настроены агрессивно

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При виде таких игрушек поневоле задаёшься вопросом: кем выросли дети, которые в них играли?

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Детские поделки из неизвестных материалов, от которых хочется поскорее избавиться, но при этом не навлечь на себя какое-нибудь древнее проклятье