Сменившего пол участника "Фабрики звёзд" не выпустили с Украины и грозят мобилизацией

Трансгендеры не могут покинуть Украину из-за проблем с документами и теперь ещё больше, чем когда-либо, опасаются за свою жизнь. Как пишет Vice, две украинские транс-женщины пояснили, что не могут даже передвигаться по Незалежной, потому что во всех их документах, удостоверяющих личность, указан мужской пол и упоминаются "старые мужские имена". Правозащитники считают, что в опасности находятся сотни трансгендеров, и даже предлагают им потерять документы для беспрепятственного пересечения границы. Как оказалось, такой способ подойдёт не всем. Некоторые трансгендеры — личности медийные. Вот и Эйприл, которую раньше публика знала под именем Борис Апрель, застряла на границе.

В своём инстаграме девушка, также известная как Zi Faamelu, пояснила, что уже второй раз пытается пересечь границу. По-видимому, на первом пункте пропуска её не выпустили, но она не сдаётся.

"Меня ждёт германская пресса. Я пытаюсь сделать так, чтобы мне помогли, как-то вытащили отсюда, потому что мне угрожает опасность. Меня здесь называют "Боречка, Боречка", "Давай-ка, ты что сюда пришёл?", "Мы сейчас тебя возвращаем обратно". То есть я не знаю, что делать. Нахожусь в какой-то комнатушке здесь у них", — с тревогой в голосе рассказывает трансгендер.

Эйприл рассказывает, как не может пересечь украинскую границу. Видео © Instagram / zifaamelu

Как считает Эйприл, помочь могут власти другой страны, какой именно, она не уточняет. "Чтобы они вытащили меня отсюда. Там хаос, люди в очередях, люди бегут и кричат, это ужасно. Я не знаю, что делать, мне срочно нужна помощь, какая-то помощь, потому что здесь все настроены очень трансфобно и гомофобно. Я не знаю, это ужасно, не думала, что окажусь в такой ситуации".

Певица Эйприл. Фото © Instagram / zifaamelu

"Я пытаюсь найти в себе оптимизм, потому что я выплакала все слёзы, которые только возможно выплакать. Я надеюсь, что я отсюда выберусь, что кто-то меня отсюда спасёт", — рассказывает Zi Faamelu подписчикам.

Что тревожит Эйприл, так это то, что по документам она — мужчина, а значит, есть вероятность, что её могут принять за парня в женской одежде и отправить в армию.

Певица Эйприл. Фото © Instagram / zifaamelu