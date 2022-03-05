ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 5 марта 2022, 16:18
11386

Сменившего пол участника "Фабрики звёзд" не выпустили с Украины и грозят мобилизацией

В трансгендере, которая теперь известна как Эйприл, пограничники узнали некогда Бориса Апреля и начали дразнить "Боречка, Боречка". Девушка в панике просит о помощи и не знает, что делать.

Обложка © Instagram / zifaamelu

Обложка © Instagram / zifaamelu

Трансгендеры не могут покинуть Украину из-за проблем с документами и теперь ещё больше, чем когда-либо, опасаются за свою жизнь. Как пишет Vice, две украинские транс-женщины пояснили, что не могут даже передвигаться по Незалежной, потому что во всех их документах, удостоверяющих личность, указан мужской пол и упоминаются "старые мужские имена". Правозащитники считают, что в опасности находятся сотни трансгендеров, и даже предлагают им потерять документы для беспрепятственного пересечения границы. Как оказалось, такой способ подойдёт не всем. Некоторые трансгендеры — личности медийные. Вот и Эйприл, которую раньше публика знала под именем Борис Апрель, застряла на границе.

В своём инстаграме девушка, также известная как Zi Faamelu, пояснила, что уже второй раз пытается пересечь границу. По-видимому, на первом пункте пропуска её не выпустили, но она не сдаётся.

"Меня ждёт германская пресса. Я пытаюсь сделать так, чтобы мне помогли, как-то вытащили отсюда, потому что мне угрожает опасность. Меня здесь называют "Боречка, Боречка", "Давай-ка, ты что сюда пришёл?", "Мы сейчас тебя возвращаем обратно". То есть я не знаю, что делать. Нахожусь в какой-то комнатушке здесь у них", — с тревогой в голосе рассказывает трансгендер.

Эйприл рассказывает, как не может пересечь украинскую границу. Видео © Instagram / zifaamelu

Как считает Эйприл, помочь могут власти другой страны, какой именно, она не уточняет. "Чтобы они вытащили меня отсюда. Там хаос, люди в очередях, люди бегут и кричат, это ужасно. Я не знаю, что делать, мне срочно нужна помощь, какая-то помощь, потому что здесь все настроены очень трансфобно и гомофобно. Я не знаю, это ужасно, не думала, что окажусь в такой ситуации".

Певица Эйприл. Фото © Instagram / zifaamelu

Певица Эйприл. Фото © Instagram / zifaamelu

"Я пытаюсь найти в себе оптимизм, потому что я выплакала все слёзы, которые только возможно выплакать. Я надеюсь, что я отсюда выберусь, что кто-то меня отсюда спасёт", — рассказывает Zi Faamelu подписчикам.

Что тревожит Эйприл, так это то, что по документам она — мужчина, а значит, есть вероятность, что её могут принять за парня в женской одежде и отправить в армию.

Певица Эйприл. Фото © Instagram / zifaamelu

Певица Эйприл. Фото © Instagram / zifaamelu

На родине Эйприл прославилась участием в украинской "Фабрике звёзд" в 2008 году, продюсером которой была Наталья Могилевская. Тогда ещё девушка была Борисом Кругловым. Однако проект не принёс желаемой славы, после чего Борис впал в депрессию. В 2014-м он снова заявил о себе: эпатажный артист сменил пол и на время уехал в Штаты. Подробнее о его биографии читайте на сайте uznayvse.ru.

Как сейчас живёт бывший пограничник из Читы, который стал трансгендерной девушкой
Как сейчас живёт бывший пограничник из Читы, который стал трансгендерной девушкой
BannerImage
Марта Белова
  • Wow
  • Специальная военная операция (СВО)
  • транссексуалы
  • лгбт
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar