В соцсетях только и разговоров сейчас, что о капитане погранвойск Александре Чумакове, который объявил себя трансгендерной девушкой Катериной. В интервью SHOT она без стеснения рассказала о своём прошлом: как родилась в Чите в 1991-м, как с самого детства стало понятно, что жизнь у неё будет не сахар. Вместо машинок и солдатиков ей нравились куклы. Одноклассники тоже не давали тогда ещё Саше покоя: из-за травли подросток не раз менял школы.

Интервью с бывшим пограничником из Читы, который стал трансгендерной девушкой. Видео © SHOT

А когда настало время выбирать вуз, пришлось по настоянию матери идти в институт пограничников в Хабаровске, хотя мечтал парень о ВГИКе. В универе Александр начал осознавать, что играет совсем не ту гендерную роль, какую хотелось бы. Дальше 12 лет жизни в погонах в постоянной борьбе с собой: семья, сын, служба... Но полтора года назад терпеть стало невозможно.

Фото © Instagram / k.m.lady_pink

Летом 2020 года Александр расстался со своей женой и начал пить гормоны, поначалу даже без консультации с врачами. В эксклюзивном интервью SHOT трансгендерная девушка призналась, что поначалу она ещё планировала послужить — хотя бы до того момента, когда ей будет положена минимальная пенсия. Вот только гормональная терапия начала давать свои плоды. Сослуживцы это без внимания не оставили: "К сожалению, или, может быть, к счастью даже для меня, при трансгендерном переходе начались изменения. Это было замечено руководством, это было замечено коллегами, и в отношении меня началась такая латентная дискриминация".

В конце прошлого года военный вышел в отставку и переехал в Москву. По факту, сейчас Александра не существует: в столице живёт девушка Катерина, которая планирует связать свою жизнь с миром красоты и моды и завершить трансгендерный переход. Девушка призналась, по документам она ещё в браке, но не видится ни с супругой, ни с ребёнком: "К сожалению, мне не удаётся с ним видеться, разговаривать. Я пока не хочу, чтобы мой сын узнавал обо мне как о его бывшем отце".

Кадры из видео © Instagram / k.m.lady_pink, Telegram / SHOT