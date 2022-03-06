Парень виртуозно перевоплощается в героев сериалов и игр, и его таланту позавидует любой
Клеить стразы, красить губы помадой и выбирать самые яркие тени для век. Визажист из TikTok поражает пользователей самыми креативными и невероятно сложными образами.
Батя, как сам себя в роликах называет визажист, виртуозно владеет не только кисточками, но и фантазией. Перевоплощается парень в своих тиктоках не хуже участников шоу "Маска" — покажи его в макияже, никто и не угадает с первого раза, кто скрывается под слоем аквагрима и наклеенных страз с шипами. И Фредди "закосплеит", и Гринча, и даже в статую Свободы с лёгкостью перевоплотится. Считаем, что такой талант не может и далее оставаться незамеченным.
Статуя Свободы
Интересно, если бы у Бати было больше подручных материалов, смог бы он перевоплотиться в Кремль или как минимум в мужчину с памятника "Рабочий и колхозница". Звучит как отличная идея.
Символ 2022 года
Синий, точнее Голубой, Тигр обещает принести удачу. А символ 2022 года, который получился у тиктокера, принесёт ещё и волну креатива и вдохновения.
"Секретные материалы"
Вы все наверняка помните этот замечательный сериал и ту особенную музыку в интро, от которой у тех, кто старше 20, бегут мурашки. Визажист представил свой вариант исполнения внеземной жизни. Получилось стильно.
Безумный Воспитатель
Сейчас очень популярна недавно вышедшая новая часть игры Five Nights at Freddy's: Security Breach. И в ней есть аниматроник Воспитатель, который, в зависимости от времени суток, меняет до неузнаваемости свою личность. У тиктокера получилось не только внешность персонажа передать, но и его характер. Или два?
Гринч
Гринч — ещё один популярный персонаж у визажистов. Этот очаровательный зелёный герой постоянно мелькает в TikTok. Загадка, почему в новом, третьем, сезоне шоу "Маска" одного из героев не переодели в Гринча.
Хагги Вагги
Понятия не имеете, что это за синяя озлобленная игрушка? Не страшно. В роликах Батя не только показывает технику оригинального макияжа, но и рассказывает про героев, в которых перевоплощается. Знакомьтесь, Хагги Вагги.
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