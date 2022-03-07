Как не свихнуться от новостей: Психологи дают 5 советов по снижению уровня стресса и тревожности

Самая простая из них — это слежение за вдохом и выдохом. При этом вдох и выдох должны быть глубокими и вдыхать надо не только грудью, но и животом. Можно выделять себе утром и вечером по 10 минут на дыхательные практики. Приглушите в комнате свет, выключите уведомления и звук на телефоне и останьтесь наедине со своим дыханием. Это очень успокаивает.