Как не свихнуться от новостей: Психологи дают 5 советов по снижению уровня стресса и тревожности
Международные события вызывают нервозность у миллионов людей. Санкции и боевые действия многих расстраивают. Что делать, чтобы отвлечься от мрачных мыслей?
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Когда тревожно и нервно, стоит выслушать экспертный совет. Лучше всего, конечно, самому обратиться к специалисту. Но так как практика беседы с психотерапевтом в России ещё не очень распространена, то можно следовать пяти простым рекомендациям для уменьшения уровня стресса.
Совет № 1: отключить информационный шум
Совершенно отказаться от новостей невозможно. Однако нельзя читать их бесконтрольно. Количество новостей оглушает. Лучше делать это осознанно и ограниченно. Например, определить для себя два-три источника информации. И посвящать Интернету лучше не больше получаса в день. Желательно, чтобы это было одно и то же время, когда вы сможете зайти в Интернет и проверить информацию.
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Совет № 2: заняться физкультурой
Необязательно тягать в зале тяжеленные штанги. Достаточно проводить ежедневную зарядку, пробежку или упражнения с гантелями. Спорт, попросту говоря, разгружает мозг и поставляет в ваш организм гормоны радости, сбрасывая накопившийся стресс. Это гораздо более полезная методика, чем заедать стресс или запивать его алкоголем — так можно сделать только хуже.
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Совет № 3: посвятить время близким
Правда, тут важна оговорка: минимизируйте любые обсуждения политики или информационной повестки, если у вас разные точки зрения. Лучше посмотрите фильм или сериал или сводите ребёнка на прогулку. Обязательно позвоните родителям или съездите в гости. Любые милые или кажущиеся неважными глупости вроде совместного собирания пазла или настольных игр служат прекрасным лекарством.
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Совет № 4: сформулировать свои страхи
В состоянии стресса и тревоги самое жуткое — это чувство неопределённости. Специалисты советуют его конкретизировать. Определить, чего вы боитесь. Знаменитый Дейл Карнеги советовал такой метод: нужно представить самое плохое, что может произойти в волнующей вас ситуации. И сформулировать примерный план действий исходя из этого. Чёткий образ вашей тревоги снижает её уровень.
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Совет № 5: использовать дыхательные техники
Самая простая из них — это слежение за вдохом и выдохом. При этом вдох и выдох должны быть глубокими и вдыхать надо не только грудью, но и животом. Можно выделять себе утром и вечером по 10 минут на дыхательные практики. Приглушите в комнате свет, выключите уведомления и звук на телефоне и останьтесь наедине со своим дыханием. Это очень успокаивает.
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