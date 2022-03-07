Объявленные персонами нон грата российские дипломаты при ООН вылетели из США в РФ
Всего Соединённые Штаты покинуло около 50 человек, включая родственников сотрудников дипмиссии.
Российские дипломаты при ООН, которых США ранее объявили персонами нон грата, вылетели в воскресенье в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постоянное представительство РФ при всемирной организации.
Дипломаты вместе с семьями вылетели из нью-йоркского аэропорта в Москву. Всего Соединённые Штаты покинуло около 50 человек, учитывая родственников сотрудников дипмиссии.
Напомним, постпред РФ Василий Небензя 28 февраля заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата. Они должны были покинуть Соединённые Штаты к 7 марта. Постоянный представитель РФ при всемирной организации подчеркнул, что высылка сотрудников миссии является неуважением Вашингтона к своим обязательствам в рамках Устава ООН и соглашения с принимающей стороной. Позже российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал высылку дипломатов при ООН враждебным выпадом против РФ. В МИД РФ пообещали, что высылка российских дипломатов при ООН из США не останется без ответа.
ТАСС / Валерий Шарифулин