МИД Японии присвоил всей России третий уровень опасности из четырёх
Это означает, что внешнеполитическое ведомство рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в РФ.
МИД Японии присвоил всей территории России третий уровень опасности из четырёх возможных. Соответствующая информация опубликована на сайте внешнеполитического ведомства страны.
Отметим, что третий уровень опасности означает, что в министерстве советуют своим гражданам отказаться от поездок в Россию. При этом пограничным с Украиной регионам РФ ещё на прошлой неделе был присвоен четвёртый уровень опасности. В ведомстве призвали сограждан покинуть эти районы.
Своё решение в Токио объясняют тем, что многие страны ввели ограничения на полёты для российских авиакомпаний, теперь там опасаются, что эти ограничения будут усилены. В МИД Японии посоветовали своим гражданам, находящимся в России, покинуть страну, а планировавшим поездку — отказаться от неё. Согласно информации дипведомства, в РФ сейчас находится 2,4 тысячи японцев.
Ранее в МИД Канады призвали своих граждан покинуть Россию. Также ведомство порекомендовало избегать поездок в РФ, аргументировав это ограниченным числом авиарейсов и рестрикциями на финансовые трансакции.
Лайф напоминает, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Там рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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