МИД Японии присвоил всей России третий уровень опасности из четырёх

Это означает, что внешнеполитическое ведомство рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в РФ.

МИД Японии присвоил всей территории России третий уровень опасности из четырёх возможных. Соответствующая информация опубликована на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Отметим, что третий уровень опасности означает, что в министерстве советуют своим гражданам отказаться от поездок в Россию. При этом пограничным с Украиной регионам РФ ещё на прошлой неделе был присвоен четвёртый уровень опасности. В ведомстве призвали сограждан покинуть эти районы.

Своё решение в Токио объясняют тем, что многие страны ввели ограничения на полёты для российских авиакомпаний, теперь там опасаются, что эти ограничения будут усилены. В МИД Японии посоветовали своим гражданам, находящимся в России, покинуть страну, а планировавшим поездку — отказаться от неё. Согласно информации дипведомства, в РФ сейчас находится 2,4 тысячи японцев.

Ранее в МИД Канады призвали своих граждан покинуть Россию. Также ведомство порекомендовало избегать поездок в РФ, аргументировав это ограниченным числом авиарейсов и рестрикциями на финансовые трансакции.