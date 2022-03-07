Палата представителей США рассматривает возможность запрета импорта нефти из РФ
Конгрессмены также намерены "аннулировать" нормальные торговые отношения с Москвой и Минском, что станет "первым шагом к отказу РФ в доступе во Всемирную торговую организацию".
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Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов в данный момент изучает возможность разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в США. Об этом сообщила спикер законодательного органа Нэнси Пелоси.
"Палата в настоящее время изучает [возможность предложения] строгого законодательства, которое ещё больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединённые Штаты", — говорится в её заявлении, сделанном на фоне проводимой РФ военной спецоперации по защите Донбасса.
Как уточнила Пелоси, конгрессмены также намерены "аннулировать" нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией. По её словам, это станет "первым шагом к отказу РФ в доступе во Всемирную торговую организацию". Кроме того, властям США планируют предоставить право повышать тарифы на импорт из России, добавила Пелоси.
Лайф рассказывал, что в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А эксперт Гривач предсказал коллапс энергетических рынков из-за санкций. Он считает, что предлагаемый на Западе срочный переход на возобновляемые источники невозможен. Например, 4 марта стоимость газа в Европе превысила 2390 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум.