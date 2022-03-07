Палата представителей США рассматривает возможность запрета импорта нефти из РФ

Палата представителей Конгресса Соединённых Штатов в данный момент изучает возможность разработать законопроект о запрете импорта нефти и энергоресурсов из России в США. Об этом сообщила спикер законодательного органа Нэнси Пелоси.

"Палата в настоящее время изучает [возможность предложения] строгого законодательства, которое ещё больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединённые Штаты", — говорится в её заявлении, сделанном на фоне проводимой РФ военной спецоперации по защите Донбасса.