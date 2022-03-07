"Известия": Российские военные доставили гумпомощь персоналу Чернобыльской АЭС

По данным издания, около 200 обитателей станции получили продукты питания и вещи первой необходимости.

Российские военные доставили гуманитарную помощь на территорию Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает газета "Известия".

Вещи первой необходимости и продукты питания получили около 200 сотрудников станции. Отмечается, что у жителей Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗО) около недели не было связи с внешним миром, а российские колонны с гуманитарным грузом прибыли как раз вовремя, поскольку продовольственный запас заканчивался.

По данным источника газеты, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС велись работы над созданием радиоактивной бомбы. Там же велись работы и по выделению плутония, который необходим для ядерного оружия. Отмечается, что появиться у Украины оно могло уже в течение ближайших месяцев.