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Опубликовано 7 марта 2022, 03:54

"Известия": Российские военные доставили гумпомощь персоналу Чернобыльской АЭС

По данным издания, около 200 обитателей станции получили продукты питания и вещи первой необходимости.

Российские военные доставили гуманитарную помощь на территорию Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает газета "Известия".

Вещи первой необходимости и продукты питания получили около 200 сотрудников станции. Отмечается, что у жителей Чернобыльской зоны отчуждения (ЧЗО) около недели не было связи с внешним миром, а российские колонны с гуманитарным грузом прибыли как раз вовремя, поскольку продовольственный запас заканчивался.

По данным источника газеты, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС велись работы над созданием радиоактивной бомбы. Там же велись работы и по выделению плутония, который необходим для ядерного оружия. Отмечается, что появиться у Украины оно могло уже в течение ближайших месяцев.

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Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России оказывают гуманитарную помощь жителям Украины. Так, 4 марта в Херсон прибыло более 140 тонн продуктов и медикаментов. В военном ведомстве напомнили, что одним из положений "Операции Z" на Украине является оказание гуманитарной помощи жителям освобождённых от националистов населённых пунктов.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова
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