Южная Корея прекращает работу с российским Центробанком
Однако трансакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины не будут остановлены.
Южная Корея решила прекратить осуществление трансакций с Центробанком РФ в качестве дополнительных санкционных мер в отношении Москвы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.
"Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию [принятия] таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие", — говорится в заявлении МИДа.
По данным ведомства, о том, какие конкретно меры будут приняты, южнокорейская сторона объявит после консультаций с соответствующими ведомствами внутри страны. Сеул также сообщит о своём решении США и другим причастным странам. При этом отмечается, что трансакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины не будут остановлены. Ранее Южная Корея уже поддержала международные санкции против ряда российских банков и их дочерних компаний.
Напомним, поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик.
ТАСС / Терещенко Михаил