Южная Корея прекращает работу с российским Центробанком

Южная Корея решила прекратить осуществление трансакций с Центробанком РФ в качестве дополнительных санкционных мер в отношении Москвы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

"Южнокорейское правительство в дополнение к принятым 1 марта санкциям против России в финансовом секторе 7 марта решило, учитывая тенденцию [принятия] таких санкций международным сообществом, присоединиться к дополнительным санкционным мерам, в том числе прекратить операции с Центральным банком РФ и другие", — говорится в заявлении МИДа.

По данным ведомства, о том, какие конкретно меры будут приняты, южнокорейская сторона объявит после консультаций с соответствующими ведомствами внутри страны. Сеул также сообщит о своём решении США и другим причастным странам. При этом отмечается, что трансакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины не будут остановлены. Ранее Южная Корея уже поддержала международные санкции против ряда российских банков и их дочерних компаний.