Мощный взрыв прогремел в Луганске
Информации о пострадавших не поступало, причины происшествия также пока не известны.
Пожар на нефтебазе в Луганске. Видео © Telegram / ЧП Донецк Z
Мощный взрыв прогремел в Луганске. Об этом в телеграм-канале сообщает Луганский информационный центр.
По словам очевидцев, ЧП произошло на местной нефтебазе. Как видно на кадрах, снятых очевидцами, за взрывом последовал серьёзный пожар. Информации о пострадавших не поступало, причины происшествия также пока не известны.
Ранее Лайф сообщал, что в небе над Горловкой была ликвидирована украинская ракета "Точка-У", выпущенная по населённому пункту. В результате несколько домов в городе оказались полностью уничтожены.
Telegram / ЧП Донецк Z