Пожар на нефтебазе в Луганске. Видео © Telegram / ЧП Донецк Z

Мощный взрыв прогремел в Луганске. Об этом в телеграм-канале сообщает Луганский информационный центр.

По словам очевидцев, ЧП произошло на местной нефтебазе. Как видно на кадрах, снятых очевидцами, за взрывом последовал серьёзный пожар. Информации о пострадавших не поступало, причины происшествия также пока не известны.