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7 марта, 04:22
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Мощный взрыв прогремел в Луганске

Информации о пострадавших не поступало, причины происшествия также пока не известны.

Пожар на нефтебазе в Луганске. Видео © Telegram / ЧП Донецк Z

Мощный взрыв прогремел в Луганске. Об этом в телеграм-канале сообщает Луганский информационный центр.

По словам очевидцев, ЧП произошло на местной нефтебазе. Как видно на кадрах, снятых очевидцами, за взрывом последовал серьёзный пожар. Информации о пострадавших не поступало, причины происшествия также пока не известны.

В районе Мариуполя прогремело несколько мощных взрывов

В районе Мариуполя прогремело несколько мощных взрывов

Ранее Лайф сообщал, что в небе над Горловкой была ликвидирована украинская ракета "Точка-У", выпущенная по населённому пункту. В результате несколько домов в городе оказались полностью уничтожены.

Обложка ©

Telegram / ЧП Донецк Z

Максим Плетнёв

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