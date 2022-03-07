Невролог Андрусов рассказал, почему немеют пальцы рук

Одной из основных причин онемения пальцев на руках являются туннельные синдромы — группа заболеваний, при которых один из нервов пережимается в самых уязвимых местах. Об этом рассказал невролог Юрий Андрусов.

"Если мы говорим об онемении пальцев рук, относительно постоянном или преходящем, то причиной этому являются некие поражения нервов, которые проходят на руке. Самой частой причиной такого онемения являются так называемые туннельные синдромы. Это состояние, при котором тот или иной нерв в какой-то момент начинает пережиматься в наиболее уязвимых местах", — заявил эксперт в беседе с Ura.ru.

По словам врача, чаще всего такой нерв пережимается в области запястья. Состояние, которое возникает при сдавливании срединного нерва в месте, где сгибается кисть, приводит к онемению среднего, указательного, а также частично безымянного пальца. Второй причиной может быть сдавление нерва в области локтевого сустава, добавил Андрусов.

Однако не только защемления нервов могут быть причиной проблемы. Врач-невролог Павел Хорошев отметил, что неметь пальцы также могут из-за алкоголя или неправильного питания. Так, если в рационе человека не хватает витаминов группы В или если человек пьёт много жидкости, тогда мембрана восстанавливаться не будет и возникнет онемение. При этом проявляться оно может по-разному, в том числе в виде жжения или покалывания, подытожил медик.