WP: Трамп в шутку предложил бомбить Россию с самолётов под флагом Китая
По его мнению, тогда Москва и Пекин начали бы вооружённое противостояние, за которым Вашингтон бы просто наблюдал.
Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Ross D. Franklin
Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в субботу перед спонсорами Республиканской партии, пошутил о том, что американским военным нужно выдать свои самолёты за китайские и начать бомбить Россию от лица КНР. Об этом пишет газета The Washington Post.
"США должны пометить самолёты F-22 китайскими флагами и выбить дерьмо бомбами из России. Тогда мы скажем: "Китай это сделал, а мы этого не делали, это всё Китай", — цитирует издание экс-президента.
По мнению Трампа, итогом бы такой "шутки" стало столкновение России и Китая, а США бы просто наблюдали за происходящим со стороны. По данным газеты, аудитория отреагировала на речь бывшего лидера Штатов со смехом.
Ранее член украинской делегации, глава парламентской фракции правящей партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о планах бывшего президента США Дональда Трампа посетить Киев.