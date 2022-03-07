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7 марта, 05:06
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WP: Трамп в шутку предложил бомбить Россию с самолётов под флагом Китая

По его мнению, тогда Москва и Пекин начали бы вооружённое противостояние, за которым Вашингтон бы просто наблюдал.

<p>Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Ross D. Franklin</p>

Бывший президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Ross D. Franklin

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в субботу перед спонсорами Республиканской партии, пошутил о том, что американским военным нужно выдать свои самолёты за китайские и начать бомбить Россию от лица КНР. Об этом пишет газета The Washington Post.

"США должны пометить самолёты F-22 китайскими флагами и выбить дерьмо бомбами из России. Тогда мы скажем: "Китай это сделал, а мы этого не делали, это всё Китай", — цитирует издание экс-президента.

По мнению Трампа, итогом бы такой "шутки" стало столкновение России и Китая, а США бы просто наблюдали за происходящим со стороны. По данным газеты, аудитория отреагировала на речь бывшего лидера Штатов со смехом.

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Максим Плетнёв

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