Россия объявляет режим тишины на Украине с 10 часов утра и открывает гумкоридоры

Россия объявляет режим тишины на Украине с 10 часов утра по московскому времени и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Данное решение было принято в связи с соответствующей просьбой президента Франции Эмманюэля Макрона, озвученной во время его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Уточняется, что информация об открытии гумкоридоров была доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций. Вооружённые силы России будут контролировать ход эвакуации при помощи беспилотных летательных аппаратов. В штабе подчеркнули, что попытки Украины сорвать выход мирного населения из зоны боевых действий будут бессмысленны.