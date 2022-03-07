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Регион
Опубликовано 7 марта 2022, 05:32
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Россия объявляет режим тишины на Украине с 10 часов утра и открывает гумкоридоры

Вооружённые силы РФ будут контролировать ход эвакуации мирного населения при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Россия объявляет режим тишины на Украине с 10 часов утра по московскому времени и открывает гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Данное решение было принято в связи с соответствующей просьбой президента Франции Эмманюэля Макрона, озвученной во время его телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Уточняется, что информация об открытии гумкоридоров была доведена до профильных структур ООН, ОБСЕ, МККК и других международных организаций. Вооружённые силы России будут контролировать ход эвакуации при помощи беспилотных летательных аппаратов. В штабе подчеркнули, что попытки Украины сорвать выход мирного населения из зоны боевых действий будут бессмысленны.

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Напомним, ранее российская сторона уже объявляла режим тишины на Украине. 5 марта с 10 часов утра мск открылись гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. В офисе Владимира Зеленского подтвердили согласие Киева на открытие гумкоридоров. Однако сразу же случилась провокация: боевики "Азова" взорвали дом в Мариуполе, под завалами могут быть 200 человек. По данным Минобороны РФ, объявленный 5 марта режим тишины для открытия гуманитарных коридоров активно использовался Киевом для перегруппировки украинских войск. При этом заявленные 200 тысяч беженцев из Мариуполя и 15 тысяч из Волновахи к открытым гуманитарным коридорам так и не вышли.

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ТАСС / Рюмин Александр

Александра Васильева
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