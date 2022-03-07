Американские учёные выяснили, как происходит формирование воспоминаний

Исследователи из Университета Южной Калифорнии в США смогли проследить процесс формирования воспоминаний у рыб-зебр. Результаты их работы были представлены в научном журнале Quanta.

Для эксперимента специалисты использовали генетически модифицированных рыб-зебр, которых выбрали, так как они прозрачны в состоянии мальков и их легко изучить. С помощью светового воздействия эксперты смогли проанализировать мозговую активность рыб, а затем изучить процесс формирования памяти.

Они выяснили, что характер воспоминаний оказывает влияние на то, насколько долго мозг будет их хранить, поэтому наиболее страшные воспоминания дольше держатся в памяти. Полученные результаты позволили лучше понять, почему людям сложно проработать травматичные моменты жизни.