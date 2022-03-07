Американские учёные выяснили, как происходит формирование воспоминаний
В ходе исследования они также узнали, что именно влияет на то, насколько долго мозг будет хранить память о тех или иных моментах.
Исследователи из Университета Южной Калифорнии в США смогли проследить процесс формирования воспоминаний у рыб-зебр. Результаты их работы были представлены в научном журнале Quanta.
Для эксперимента специалисты использовали генетически модифицированных рыб-зебр, которых выбрали, так как они прозрачны в состоянии мальков и их легко изучить. С помощью светового воздействия эксперты смогли проанализировать мозговую активность рыб, а затем изучить процесс формирования памяти.
Они выяснили, что характер воспоминаний оказывает влияние на то, насколько долго мозг будет их хранить, поэтому наиболее страшные воспоминания дольше держатся в памяти. Полученные результаты позволили лучше понять, почему людям сложно проработать травматичные моменты жизни.
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