Привет от "планеты Икс": Сигналы "таинственной девятки" в Солнечной системе всерьёз обеспокоили астрономов 17 февраля учёные объявили об открытии планеты 2021 XD7, которая, предположительно, сможет помочь учёным найти девятую планету Солнечной системы. Но всё оказалось не так просто. 6 марта, 21:40 Ватиканская обсерватория в Castel Gandolfo. Фото © Getty Images / Eric VANDEVILLE / Gamma-Rapho

Тайна девятой планеты

Астрономы Ватикана исследуют звёзды, планеты и галактики, чтобы, как и все астрофизики мира, найти ответы на насущные вопросы, касающиеся устройства Вселенной. У Ватикана богатая астрономическая библиотека. Суперсовременным оборудованием оснащена Ватиканская обсерватория в Castel Gandolfo. Там есть телескоп Advanced Technology Telescope (VATT) с объективом VATT4K, или Григорианский телескоп. Именно он помогает находить самые разные интересные объекты. Эксперт в области звёздных скоплений Ричард Бойл большую часть своей жизни посвятил изучению малых планет. И вот теперь он обратил внимание на новый объект за планетой Нептун и открыл нептуноподобную планету.

Планету назвали лаконично — 2021 XD7. Кому-то это может напомнить название модели очередного смартфона, кому-то — астероида 2021 XD2. Но это транснептуновая планета (это когда у вращающейся вокруг Солнца планеты расстояние до этой звезды примерно 4 487 936 121 километр), и именно она взбудоражила учёных, поскольку могла стать ключом к разгадке тайны девятой планеты Солнечной системы. Её, если верить заявлениям учёных, астрономы планировали найти на расстоянии 75 миллиардов километров от Солнца.

Транснептуновое тело, названное 2021 XD7, совершает путешествие вокруг Солнца за 286 лет. Фото © vaticanobservatory.org

Аномальная траектория 2021 XD7 может быть обусловлена гравитацией искомой планеты. Считается, что чем ближе планета к краю Солнечной системы, тем сильнее влияет на неё гравитация этой самой планеты. Сегодня девятую планету ищут с целью расширения астрономического кругозора человечества и в надежде на обнаружение планеты с пригодными для жизни условиями. Рабочую гипотезу о девятой планете представили в 2015 году астрономы Браун и Батыгин. Изучив одиннадцать удалённых транснептуновых объектов, они пришли к выводу, что она способна переносить объекты из облака Оорта в далёкую Солнечную систему.

Планета Железяка

Несколько десятков лет астрофизики из NASA предпринимали попытки нащупать загадочный объект. Учёные вооружились космическим телескопом IRAS с инфракрасным диапазоном и стали наблюдать. С помощью телескопа WISE нашли несколько коричневых карликов, или субзвёздных объектов, которые обладают пограничными физическими характеристиками между планетами и звёздами. Но они находились за пределами Млечного Пути и, конечно, не являлись никаким преддверием Планеты X.

Надежда найти искомое теплилась также благодаря аномалиям Урана и Нептуна, и только в 1989 году выяснили, что причина нестандартных орбит — в погрешности в расчётах, в ошибочном определении массы Нептуна. Вышло так, что восьмая и самая дальняя от Солнца планета Солнечной системы на 5% легче, чем считалось ранее. Стоило это выяснить, как "аномалия" развеялась подобно предрассветному туману. Но у гипотез такая судьба — умирать, чтобы освобождать место новым предположениям. И версия Бытыгина с Брауном до сих пор жизнеспособна.

А пока астрофизики плотно изучают 2021 XD7. Траектория у неё серьёзно искривлена по сравнению с траекторией того же Марса. К тому же новой планете нужно по меньшей мере 286 лет для того, чтобы завершить оборот вокруг Солнца. Вероятность того, что она — верный маяк на пути к открытию чего-то более весомого для науки, очень велика. Гипотетически, скрывающаяся на задворках Млечного Пути Планета X может оказаться суперземлёй. Конечно, вопросов больше, чем ответов, но скоро их станет ещё больше. Однако рано или поздно количественный показатель перейдёт в качественный, и один ответ решит сразу множество загадок, а возможно, и перестроит всю матрицу исследований.

Альтернативная гипотеза состоит в том, что существует не одна планета-гигант, а целое скопление, которое по каким-то причинам нельзя рассмотреть в мощную оптику. Особенность этого "образования" состоит в том, что возникающие там гравитационные волны идут в строгой очерёдности и создают своеобразное "пение". Их учёные окрестили "поющими солнышками" — по аналогии с ценнейшим артефактом из книги писателя-фантаста Эдмонда Гамильтона. И в художественном произведении, и в реальности "поющие солнышки" представляют собой уникальные объекты, изучение которых может рассказать астрофизикам много того, что ранее было недоступно к изучению. Кстати, есть и ещё одно предположение — пение "солнышек" за горизонтом Солнечной системы может быть свидетельством того, что на поверхности одной или нескольких планет происходят процессы, природа которых неизвестна современной науке. Ближайшее сравнение, которое уместно привести, — процессы внутри красного пятна на Юпитере, о природе которого до сих пор известно очень немного.

2021 XD7 обладает странной орбитой, которая значительно больше наклонена, чем орбиты Земли, Марса и других планет. Фото © vaticanobservatory.org

Исследователи отмечают, что тяга человека к познанию, в отличие от ресурсов техники, неограниченна. Именно она и позволяет делать открытия, подобные тем, что сделал астроном-энтузиаст, к тому же священник, Ричард Бойл. Ведь, если говорить начистоту, многие ли вообще задумывались о том, что у Ватикана есть своя обсерватория? Кстати, открытием также заинтересовались специалисты NASA. И кто знает, может быть, именно сейчас человечество стоит на пороге сенсации.

Авторы Евгений Жуков